السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توريد 196 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة

جانب من توريد القمح
جانب من توريد القمح بمحافظة البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع- نائب محافظ البحيرة استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2024 ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية، التي تمر بها البلاد حاليًا. 

وأشارت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إلى أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية، وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولابد من تضافر كل الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال توريد القمح المحلي والوقوف على المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من انتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن الشون والصوامع الحكومية بالمحافظة تواصل استقبال الأقماح الموردة لموسم حصاد القمح لعام 2024، حيث تم توريد 196 ألف طن قمح منذ بدء موسم التوريد حتى صباح اليوم بجميع المواقع التخزينية، وذلك من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة.
ووجهت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة تقديم كل الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام؛ نظرًا لأهمية محصول القمح كمحصول استراتيجي هام.

كما أشار المحاسب محمد عبدالعال، مدير مديرية التموين بالبحيرة، إلى أن أعمال التوريد بدأت منذ الإثنين 15 أبريل الماضى وتستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، وأكد أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة؛ لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكدًا متابعة كل التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.

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