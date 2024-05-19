الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

موعد مباراة الزمالك
موعد مباراة الزمالك

يحظى موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية على نسب عالية من المشاهدة، وذلك قبيل ساعات فقط من انطلاق صفارة الحكم لإعلان بداية المباراة حيث يأمل الفارس الأبيض في حسم المباراة وإحراز اللقب بقيادة البرتغالي جوزية جوميز المدير الفني للزمالك.

موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

حدد اتحاد كرة القدم فيفا موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية وذلك مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية والساعة التاسعة مساء بتوقيت دولة الإمارات حيث يسعى الفريق الأول للزمالك للحصول على اللقب وإسعاد جماهير القلعة البيضاء.

يذكر أن الفارس  الأبيض قد تأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية في مباراة إياب نصف النهائي حيث فاز على نظيره دريمز الغاني بثلاثة نظيفة خارج أرضه في المباراة التي اقيمت بمدينة كوماسي وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي والتي أقيمت في مدينة القاهرة.

 

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تشكيل نادي الزمالك المتوقع في نهائي الكونفدرالية

يأتي تشكيل نادي الزمالك في نهائي الكونفدرالية المتوقع للبرتغالي جوزية جوميز المدير الفني للزمالك كما يلي:-

  • حراسة المرمى: محمد عواد.
  • خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.
  • خط الوسط: محمد شحاتة - نبيل عماد دونجا - يوسف إبراهيم أوباما.
  • خط الهجوم: أحمد مصطفي زيزو - إبراهيم نداي - سيف الجزيري.

وأعلنت استاد القاهرة الدولي عن قائمة الممنوعات التي يجب على جماهير الزمالك تجنبها أثناء التواجد في الاستاد للاستمتاع بمشاهدة المباراة وذلك لضمان سلامة مشجي الفريقين أثناء المباراة.

يذكر أن جمهور نادي الزمالك يمكنه مشاهدة المباراة من خلال شاشة مجموعة قنوات بين سبورس الرياضية والتي حصلت على حقوق البث المباشر للمباراة.

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