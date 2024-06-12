الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمد أبو داوود لـ"الدستور": مسلسل "الوصفة السحرية" يناقش القضايا الزوجية بجميع مستوياتها

بوستر مسلسل الوصفة
بوستر مسلسل الوصفة السحرية

يشارك الفنان محمد أبو داوود ضمن أبطال المسلسل التليفزيوني الوصفة السحرية - لزواج ناجح والمعروض حاليا عبر قناة DMC الفضائية ومنصة  WATCH IT الرقمية.

وقال محمد أبو داوود في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن فكرة مسلسل "الوصفة السحرية - لزواج ناجح" سبب انجذابه للعمل ومشاركته فيه، حيث وجده متميزا في فكرته، لأنه يناقش المشاكل الزوجية على كل المستويات، سواء شباب أو كبار أو لديهم أبناء وهكذا.

وأضاف "أبو داوود" أن المسلسل يناقش قضايا تمس الجميع بكل الطبقات الاجتماعية والفئات العمرية، مؤكدًا أنه عند مشاهدة المسلسل كل زوجين يرون نفسهم موجودين في قصة العمل، ويقدم لهم حلولا على طبق من ذهب، لافتًا إلى أنه يرى أن العمل اجتماعي وظله خفيف، وسيناقش المشاكل بشكل لايت وطريف، ومبسط ليصل لكل مواطن وكل مشاهد.

ويجسد محمد أبو داوود خلال العمل دور رئيس تحرير متقدم في العمر، ومتزوج فتاة صغيرة "في عمر بنته"، وابنته متزوجة ودائمًا يشعر بالخوف من الإنجاب من زوجته الجديدة، ومن المشاكل التي يواجهوها بسبب أنه يجد أن ابنته تقع بنفس المشاكل، مؤكدًا أن كل تلك الأحداث ستساعد عددا كبيرا من المتابعين في حلول مشاكلهم وأخذ احتياطتهم من الوقوع في مشاكل مشابهة.

وعن تعاونه مع المخرج خيري سالم، أكد "أبو داوود" أنه استمتع بالتعاون معه كثيرًا والذي سبق وتعاون معه من قبل عندما كان مخرجا منفذا، مشيرًا إلى أنه مخرج واعٍ ومتميز وهادئ، ويستطيع أن يدير العمل بشكل متميز وثقة كبيرة، كما أن كواليس العمل مع الفنانين والصناع كانت ممتعة ومبهجة ومكتملة مما جعله يشعر بسعادة غامرة عند ذهابه للتصوير، وكان حزينا مع اقتراب انتهاء التصوير، متمنيًا أن هذا الأمر ينعكس على الشاشة وينال اعجاب الجمهور.

أبطال وصناع مسلسل الوصفة السحرية

ويشارك فى بطولة مسلسل الوصفة السحرية كل من: شيري عادل، بسمة داوود، إسلام جمال، عمر الشناوي، كارولين عزمي، هيدي كرم، لقاء سويدان، سلوى محمد علي، وليد عبدالغني، رانيا منصور، محمد أبوداوود، عماد رشاد، سلوى عثمان، والعمل من تأليف مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وفكرة مي سعيد، وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، سيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم.


 

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