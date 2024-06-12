خطوات الاستعلام عن مخالفات السيارات عبر موقع النيابة العامة للمرور

يعد الاستعلام عن مخالفات السيارات أمرا مطلوبا بالنسبة للملاييين من قائدي السيارات بحثا عن قيمة المخالفات المستحقة على سياراتهم جراء ما ارتكبوه من مخالفات مرورية إن وجدت.

الاستعلام عن مخالفات السيارات

وكان الاستعلام عن مخالفات السيارات يتم قديما من خلال التوجه إلى مقار نيابات المرور داخل أقسام المرور المختلفة والانتظار في طابور طويل يضيع الوقت وربما ينتهي وقت العمل الرسمي قبل الوصول للشباك وتنفيذ ما تريده ولكن الأمر أصبح مختلفا الآن تماما.

يمكنك الآن عمل الاستعلام عن مخالفات السيارات بطريقة سهلة وبسيطة دون تحمل عناء التوجه إلى نيابات المرور المختلفة في كافة المراكز أو الأقسام بالمحافظات.

آلية الاستعلام عن مخالفات المرور

خطوات بسيطة وسهلة يمكن إجراؤها لعمل الاستعلام عن مخالفات السيارات وأنت جالس في المنزل، عن طريق البحث عن موقع نيابة المرور على محركات البحث جوجل عن طريق الهاتف المحمول أو أي جهاز كمبيوتر متاح أمامك، ثم اتباع الخطوات المطلوبة المراد تنفيذها للوصول إلى عملية الاستعلام النهائية.

ويعد الاستعلام عن مخالفات السيارات أحد أهم الإجراءات ضمن خطة الحكومة الرقمية للقضاء على طوابير الانتظار وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطن خاصة ملاك السيارات الباحثين عن معرفة قيمة مخالفاتهم، في إطار ما توليه الدولة المصرية من الاهتمام باستخدام كافة التقنيات الفنية الحديثة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات السيارات

الدستور تقدم لقرءاها في خطوات معدودة كيفية عمل الاستعلام عن مخالفات السيارات: