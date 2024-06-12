الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خطوات الاستعلام عن مخالفات السيارات عبر موقع النيابة العامة للمرور

مخالفات السيارات
مخالفات السيارات

يعد الاستعلام عن مخالفات السيارات أمرا مطلوبا بالنسبة للملاييين من قائدي السيارات بحثا عن قيمة المخالفات المستحقة على سياراتهم جراء ما ارتكبوه من مخالفات مرورية إن وجدت.

الاستعلام عن مخالفات السيارات

وكان الاستعلام عن مخالفات السيارات يتم قديما من خلال التوجه إلى مقار نيابات المرور داخل أقسام المرور المختلفة والانتظار في طابور طويل يضيع الوقت وربما ينتهي وقت العمل الرسمي قبل الوصول للشباك وتنفيذ ما تريده ولكن الأمر أصبح مختلفا الآن تماما.

يمكنك الآن عمل الاستعلام عن مخالفات السيارات بطريقة سهلة وبسيطة دون تحمل عناء التوجه إلى نيابات المرور المختلفة في كافة المراكز أو الأقسام بالمحافظات.

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة

تعرف على خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

استعلام عن مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة

استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة

آلية الاستعلام عن مخالفات المرور

خطوات بسيطة وسهلة يمكن إجراؤها لعمل الاستعلام عن مخالفات السيارات وأنت جالس في المنزل، عن طريق البحث عن موقع نيابة المرور على محركات البحث جوجل عن طريق الهاتف المحمول أو أي جهاز كمبيوتر متاح أمامك، ثم اتباع الخطوات المطلوبة المراد تنفيذها للوصول إلى عملية الاستعلام النهائية.

ويعد الاستعلام عن مخالفات السيارات أحد أهم الإجراءات ضمن خطة الحكومة الرقمية للقضاء على طوابير الانتظار وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطن خاصة ملاك السيارات الباحثين عن معرفة قيمة مخالفاتهم، في إطار ما توليه الدولة المصرية من الاهتمام باستخدام كافة التقنيات الفنية الحديثة.

 خطوات الاستعلام عن مخالفات السيارات

الدستور تقدم لقرءاها في خطوات معدودة كيفية عمل الاستعلام عن مخالفات السيارات:

  • الخطوة الأولى: أكتب على جوجل موقع النيابة العامة للمرور “هـــنـــــا
  • الخطوة الثانية: عليك الضغط على كلمة استعلامات
  • الخطوة الثالثة: قم بإدخال رقم رخصة القيادة الخاصة بك
  • الخطوة الرابعة: قم بكتابة أرقام السيارة الخاصة بك
  • الخطوة الخامسة: سيظهر أمامك مربع مكتوب عليه إجمال المخالفات قم بالضغط عليه
  • الخطوة السادسة: عقب ذلك سيظهر أمامك إجمالي المخالفات الخاصة بسيارتك، ويمكن أيضا سداد قيمة تلك المخالفات اليكترونيا.
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