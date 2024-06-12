مستشار النمسا: سنقود المعركة ضد الهجرة غير الشرعية بحزم أكبر
أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر، أنه سيقود المعركة ضد الهجرة غير الشرعية "بحزم أكبر"، مشددا على أن أي شخص يخالف القانون يجب أن يرحل.
وقال المستشار النمساوي - في تصريحات أمس الثلاثاء - إنه يجري حاليا بحث التوسع في عمليات الترحيل، مشيرا إلى أنه من الضروري شن الحرب ضد الهجرة غير الشرعية بشكل أكثر حسمًا ووضوحًا.
وتابع "نيهمر": "لقد اتخذنا بالفعل العديد من الإجراءات وسيتبعها المزيد"، مضيفا: "هناك حاجة إلى جهود دولية حتى نتمكن من طرد وترحيل المجرمين الذين يخالفون القانون، على الرغم من أنهم يطلبون حق اللجوء والحماية،وأن يتم ذلك بسرعة أكبر وكفاءة".