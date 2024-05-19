الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشغيل المترو ساعة إضافية بمناسبة مباراة الزمالك ونهضة بركان

مترو الانفاق
مترو الانفاق

ذكر مصدر مسئول بـشركة إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبري أنه تقررت زيادة ساعات تشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق "ساعة"، ليغلق في الواحدة صباحًا، بمناسبة مباراة نادي الزمالك ونهضة بركان.

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 قطار كل 4:30 دقيقة اليوم الأحد من عدلي منصور للكيت كات

وأشار المصدر، إلى أنه سيتواجد  قطار كل 4:30 دقيقة اليوم الأحد من عدلي منصور للكيت كات لسرعة وصول المشجعين إلى استاد القاهرة الدولي، مشيرًا إلى أنه سيتواجد فريق عمل بجميع المحطات، وتحديدًا محطة الاستاد لتوافد الجماهير وتسهيل الحركة والدخول والخروج من المباراة حيث تبدأ المباراة في استاد القاهرة في الثامنة مساءً.

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تشغيل الجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو

يذكر أنه بدأ  التشغيل  التجريبى بالركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث "3C" لمترو الأنفاق، والذي يبلغ طوله 7.1 كيلومتر والممتد من محطة التوفيقية حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور، ويشمل 5 محطـات 3 محطات نفقية هي (التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول) ومحطة سطحية وهى بولاق الدكرور ومحطة علوية هي جامعة القاهرة، بعد أن تم الانتهاء بنجاح من فترة التشغيل التجريبي بدون ركاب لهذا الجزء، والتي اشتملت على اختبار جميع الأنظمة به مثل (الإنارة - التكييف - التهوية - مكافحة الحريق) للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها وتسيير القطارات لعمل الاختبارات الديناميكية لها للتأكد من سلامة وأمان جميع مكونات المشروع.

وبالتشغيل التجريبي بالركاب لهذا الجزء الأخير من الخط الثالث، يكون قد تم تشغيل الخط الثالث بالكامل للجمهور، وذلك من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة مرورًا بالكيت كات، ثم يتفرع شمالًا حتى محور روض الفرج وجنوبًا حتى جامعة القاهرة، ويمتد هذا الخط بطول 41.2 كم ويشتمل على 34 محطة، ونفذ على أربع مراحل.

ويعتبر الخط أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى، وهو حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككي بالجر الكهربائي (شبكة مترو الأنفاق - خطى المونوريل - القطار الكهربائي الخفيف)، حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتي العتبة وجامعة القاهرة، ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الاستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادي النيل، ومع الخط السادس الجاري دراسته في محطة العباسية.

شركة إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو انفاق القاهرة الكبري قطار كل 4 30 دقايق التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة الخط الثالث مباراة نادي الزمالك عدلي منصور للكيت كات

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