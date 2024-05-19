الأحد 19 مايو 2024
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هتوفر لك 70%.. أسعار اشتراكات مترو الأنفاق

جريدة الدستور

يبحث العديد من المواطنين عن أسعار الاشتراكات الشهرية  2024 والربع سنوية والسنوية الخاصة بالمترو بعد أن تم الإعلان عن فتح 5 محطات مترو جديدة وعما كانت تلك الاشتراكات توفر له ام لا.

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أسعار اشتراكات المترو 2024

وفى هذا التقرير ينشر موقع الدستور أسعار اشتراكات المترو الشهرية والربع سنوية والسنوية حيث توفر هذه الاشتراكات مابين 50 الى 70 % كلا حسب مدته وهى كالتالي:

الاشتراكات بتوفر لك من 50 % لـ 70% حسب مدته 

الاشتراك الشهرى في مترو الانفاق

- لو بتستخدم تذكرة بقيمة 6 جنيه فى رحلتك  ( منطقة واحدة )- قيمة الاشتراك الشهرى هتكون  230 جنيه بنسبه تخفيض 45%

- لو بتستخدم تذكرة بقيمة 8 جنيه فى رحلتك ( منطقتين ) - قيمة الاشتراك الشهرى هتكون 290 جنيه بنسبة تخفيض 46%.

- لو بتستخدم تذكرة بقيمة 12 جنيه فى رحلتك ( ثلاث او اربع مناطق ) - قيمة الاشتراك الشهرى هتكون 340 جنيه بنسبة تخفيض  53 %..

- لو بتستخدم تذكرة بقيمة 15 جنيه فى رحلتك ( ثلاث او اربع مناطق ) - قيمة الاشتراك الشهرى هتكون 450 جنيه بنسبة تخفيض 50%.

اسعار الاشتراكات الربع سنوية طبقا لعدد المحطات

- لو بتستخدم تذكرة بقيمة 6 جنيه فى رحلتك كل يوم ( منطقة واحدة ) - الاشتراك الربع سنوى هيكون  625 جنيه ونسبة التخفيض 50%.

- لو بتستخدم تذكرة بقيمة 8 جنيه فى رحلتك كل يوم  ( منطقتين ) - الاشتراك الربع سنوى هيكون 790 جنيه ونسبة التخفيض 51%.

- لو بتستخدم تذكرة بقيمة 12 جنيه فى رحلتك كل يوم ( ثلاث او اربع مناطق ) - الاشتراك الربع سنوى هيكون  1000 جنيه ونسبة التخفيض 54 %

- لو بتستخدم تذكرة بقيمة 15 جنيه فى رحلتك كل يوم ( ثلاث او اربع مناطق ) - الاشتراك الربع سنوى هيكون 1250 جنيه ونسبة التخفيض 54 %.

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اسعار الاشتراكات السنوية:

- اى خط بالكامل  لو بتدفع تذكرة بقيمة 15 جنيه هيكون الاشتراك السنوى  3175 جنيه بنسبه تخفيض  71%.

- استخدام الخطوط الثلاثة وبتذكرة بقيمة 15 جنيه  هيكون الأشتراك السنوى  4000 جنيه بنسبة تخفيض  63%.

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