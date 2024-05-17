الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بمناسبة فصل الصيف.. تشغيل قطارات نوم وأخرى مكيفة لمحافظتى الإسكندرية ومرسى مطروح

قطارات نوم - آرشيفية
قطارات نوم - آرشيفية

في إطار سعي الهيئة القومية لـسكك حديد مصر المستمر على توفير سبل الراحة للركاب والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عامر رئيس مجلس الإدارة.

تعلن الهيئة عن تشغيل قطارات نوم وقطارات أولى وثانية وثالثة مكيفة ما بين القاهرة-مرسي مطروح  والعكس والقاهرة- الإسكندرية والعكس وبيانها كالتالي: 

اعتبارًا من يوم 1/6/2024:

- تشغيل قطار 939/940 ثالثة مكيفة القاهرة- مرسي مطروح يوميًا، حيث يقوم من القاهرة الساعة 5:50 صباحًا يصل مرسى مطروح الساعة 01:40 مساءً طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1933/1934 ثالثة مكيفة القاهرة- مرسي مطروح يوميًا، حيث يقوم من القاهرة الساعة 11:15 مساءً يصل مرسي مطروح الساعة 07:00 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 943/942 ثالثة مكيفة مرسي مطروح- القاهرة يوميًا، حيث يقوم من مرسى مطروح الساعة 10:00 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:00 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1131 ثالثة مكيفة القاهرة- الإسكندرية  يوميًا، حيث يقوم من القاهرة الساعة 07:00 صباحًا يصل الإسكندرية الساعة 09:55 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1130 ثالثة مكيفة  الإسكندرية- القاهرة يوميًا، حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 07:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 10:15 مساءً طبقًا للجدول المرفق.

اعتبارًا من يوم 2/6/2024:

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سكك حديد مصر: عودة سير القطارات بالاتجاهين بين محطتى الحمام والرويسات

- تشغيل قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة مرسي مطروح- القاهرة يوميًا، حيث يقوم من مرسى مطروح الساعة 03:10 مساءً يصل القاهرة الساعة 10:25 مساءً طبقًا للجدول المرفق.

اعتبارًا من يوم 15/6/2024:

- تشغيل قطار 773/772 نوم القاهرة- مرسي مطروح يشتغل أيام ( السبت/ الإثنين/ الأربعاء ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً يصل مرسى مطروح الساعة 05:35 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

 تشغيل قطارات نوم وقطارات أولى وثانية وثالثة مكيفة 

اعتبارًا من يوم 16/6/2024:

- تشغيل قطار 775/774 نوم  مرسى مطروح - القاهرة يشتغل أيام (الأحد/ الثلاثاء/ الخميس)، حيث يقوم من مرسى مطروح الساعة 10:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:35 صباحًا طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 773/772 مكيف (إسباني)  القاهرة- مرسى مطروح يشتغل أيام (الأحد/ الثلاثاء/ الخميس) حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً يصل مرسى مطروح الساعة 05:35 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

اعتبارًا من يوم 17/6/2024:

- تشغيل قطار 775/774 مكيف (إسباني)  مرسى مطروح- القاهرة يشتغل أيام (الإثنين/ الأربعاء / الجمعة) حيث يقوم من مرسى مطروح الساعة 10:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:35 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

يترتب على ذلك تعديل مواعيد قطارات (119/ 7/ 1205/ 32) كالجداول المرفقة.

والهيئة لا تتوانى فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

تشغيل قطارات نوم وقطارات أولي وثانية وثالثة مكيفة تشغيل قطارات نوم الإسكندرية ثانية وثالثة مكيفة مرسى مطروح

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