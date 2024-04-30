الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سكك حديد مصر تناشد الركاب الاحتفاظ بالتذكرة حتى الخروج تجنباً لدفع الغرامة

سكك حديد مصر
سكك حديد مصر

ناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصرالركاب الاحتفاظ بالتذكرة حتى الخروج من محطة الوصول تجنباً لدفع الغرامة .

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مواعيد قطارات السكك الحديد اليوم الخميس على خط القاهرة - أسيوط ذهاب وعودة

الهيئة تناشد الركاب الاحتفاظ بالتذكرة حتى الخروج تجنباً لدفع الغرامة 

وقالت فى بيان لها اليوم إنها تهيب بالركاب عدم التواجد داخل المحطات أو بالقطارات بدون تذكرة السفر كذلك والاحتفاظ بها حتى محطة الوصول تجنباً لدفع الغرامة المالية المقررة  وقيمتها 50 جنيها، وذلك لمنع التكدس والازدحام داخل محطات القطارات.

كما ناشدت الهيئة الركاب بالحصول على تذكرة السفر قبل استقلال القطار مع التأكيد على مراجعة التذكرة بعد الحصول عليها من خلال كافة المصادر المختلفة التى حددتها الهيئة وهى : 
1-  شبابيك التذاكر بالمحطات.
2-  أون لاين من خلال الموقع أو التطبيق الرسمى للحجز.
3-  الحجز الالكترونى من خلال منافذ ( فورى – خدماتى – طلقة – أوباى – كاش كول ) المنتشرة على مستوى الجمهورية. 
4- المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض الأماكن.

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تعرف على مميزات قطارات تالجو الجديدة

جدير بالذكر أن الهيئة قامت بعمليات تطوير لعدد من القطارات منها قطارات تالجو الجديدة والذى يتميز بأنه.

1- القطار يتكون من 15 عربة ( ٥ عربات درجة اولى، ٨ عربات درجة ثانية، عربة بوفيه، وعربة قوى ) بالإضافة إلى جرار حديث PRL الأمريكي.

2- القطارات الجديدة "تالجو" ستقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، وستشكل نقلة نوعية هائلة في قطارات سكك حديد مصر.

3- تمتاز قطارات تالجو الإسبانية بسرعة تشغيل عالية تصل إلى 160 كم / ساعة، ووجود أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات تفوق المعمول بها في الطائرات، مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية، بالإضافة لكراسي مخصصة لذوي الهمم.

4- يوجد بالقطارات شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الاولي ومركزية بعربات الدرجة الثانية، وكذلك نظام WIFI ونظام إنذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب، ودورات مياه بأحدث تصميم وأخرى مخصصة لذوي الهمم وكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر عدم التواجد داخل المحطات قطارات تالجو لدفع الغرامة المالية لمنع التكدس والازدحام

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