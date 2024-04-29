الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بنك الاستثمار القومي يكشف حقيقة منح هيئة سكك حديد مصر قرض بمليار جنيه

بنك الاستثمار القومي
بنك الاستثمار القومي

صرح أشرف نجم نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب، بأن ما تم نشره عن منح البنك قرض بقيمة مليار جنيه لهيئة سكك حديد مصر هو خبر عارِ تمامًا من الصحة ولا يمت للواقع بصلة، مضيفًا أن ذلك يتعارض مع الخطوات التي يقوم بها البنك لعملية إعادة الهيكلة بالتعاون مع واحدة من أكبر المؤسسات الدولية المتخصصة لإعادة هيكلة البنك ماليًا وإداريًا؛ متابعًا أن أي إجراء يتم في البنك لابد أن يخضع لتقييم من مجلس الإدارة على أن يتفق مع خطة الهيكلة.

بنك الاستثمار القومى


كما أكد نجم أن بنك الاستثمار القومي متوقف تمامًا منذ العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ عن عمليات الإقراض لأي جهة من جهات الدولة، موضحًا أن البنك حاليًا يمر بعملية تطوير وإعادة للمسار الصحيح ليلعب البنك دورًا أساسيًا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية حيث يتم فض التشابكات المالية بين البنك والمؤسسات المختلفة.

بنك الاستثمار القومى أشرف نجم سكك حديد وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد

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