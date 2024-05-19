تداول 16 ألف طن و794 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر



أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 794 شاحنة و70 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 240 شاحنة و66 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 13500 طن بضائع، 554شاحنة و4 سيارة.

تداول 3770 طن بضائع و410 شاحنة بميناء نويبع

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة ثلاث سفن الرياض، امل وسينا، بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين ALEENA1 وسينا ومغادرة السفينتين الحرية1 وبوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 3770 طن بضائع و410 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتىي وآور.



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3355 راكب بموانيها.

جدير بالذكر ان وزير النقل الفريق كامل الوزير قام بزيارة مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي للميناء والذي تم الانتهاء منه بإضافة إمتداد للحاجز بطول 1420م الشهر الماضى ، وكذلك تم تفقد موقع مشروع محطة تداول البضائع الصب الجاف والتي يبلغ أطوال الأرصفة بها حوالى 600 م وبعمق 17 م وساحة خلفية تبلغ مساحتها حوالى 270 ألف م2، بالاضافة الى تفقد مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 م.

ويهدف انشاء حاجز الامواج الغربي إلى خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي للميناء وتقليل معدلات الاطماء، وبعدها توجه الوزير لموقع مشروع المحطة متعددة الأغراض "تحيا مصر 2" والتي ستصل أطوال الارصفة بها إلى حوالى 3400 م وبعمق 18 م يؤهلها لاستقبال سفن الشحن العملاقة هذا وستضم المحطة ساحة خلفية مقدرة بحوالي 2.2 مليون م2، حيث وجه الوزير بان يستخدم الناتج من اعمال تعميق الممر الملاحي في عمليات الردم التي تتم في انشاء المحطة مما سيساهم في تقليل تكاليف انشاء المحطة.