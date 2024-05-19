الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تداول 16 ألف طن و794 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

جريدة الدستور


أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 794 شاحنة و70 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 240 شاحنة و66 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 13500  طن بضائع، 554شاحنة و4 سيارة. 

txt

وزارة النقل تعلن موعد تشغيل سيارات الأجرة الكهربائية في العاصمة الإدارية

تداول 3770 طن بضائع و410 شاحنة بميناء نويبع
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة ثلاث سفن  الرياض، امل وسينا، بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين ALEENA1 وسينا ومغادرة السفينتين الحرية1 وبوسيدون اكسبريس  ،  كما تم تداول 3770 طن بضائع و410 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتىي وآور. 

txt

وزير النقل يتابع التشغيل التجريبى لمحطات الجزء الثالث من مرحلة المترو الثالثة


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3355 راكب بموانيها.

جدير بالذكر ان وزير النقل الفريق كامل الوزير قام بزيارة  مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي للميناء والذي تم الانتهاء منه بإضافة إمتداد للحاجز بطول 1420م الشهر الماضى  ،  وكذلك تم تفقد موقع مشروع محطة تداول البضائع الصب الجاف والتي يبلغ أطوال الأرصفة بها حوالى 600 م وبعمق 17 م وساحة خلفية تبلغ مساحتها حوالى 270 ألف م2، بالاضافة الى تفقد مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 م.

 ويهدف انشاء حاجز الامواج الغربي إلى خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي للميناء وتقليل معدلات الاطماء، وبعدها توجه الوزير لموقع مشروع المحطة متعددة الأغراض "تحيا مصر 2" والتي ستصل أطوال الارصفة بها إلى حوالى 3400 م وبعمق 18 م يؤهلها لاستقبال سفن الشحن العملاقة هذا وستضم المحطة ساحة خلفية مقدرة بحوالي 2.2 مليون م2، حيث وجه الوزير بان يستخدم الناتج من اعمال تعميق الممر الملاحي في عمليات الردم التي تتم في انشاء المحطة مما سيساهم في تقليل تكاليف انشاء المحطة.

 

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ا شملت حركة الصادرات ميناء سفاجا بميناء نويبع سفن مواني الهيئة

مواد متعلقة

وزير النقل: 5 محاور لتطوير السكك الحديدية وتعظيم مشاركة القطاع الخاص

بمناسبة فصل الصيف.. تشغيل قطارات نوم وأخرى مكيفة لمحافظتى الإسكندرية ومرسى مطروح

ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة بضائع خلال 24 ساعة

مواعيد القطارات من القاهرة إلى أسوان للذهاب والعودة

بعد افتتاح 5 محطات مترو جديدة.. إقبال كثيف بمحطة جامعة القاهرة (صور)

"مترو الأنفاق": لا حالات انتحار داخل المحطات.. والعمل بكامل الطاقة

فى أقل من 4 دقائق.. إصلاح عطل بمحطات المعدلات الكهربائية بالمترو

فوق الـ70 مجانًا.. أسعار تذاكر واشتراكات كبار السن بمترو الأنفاق

الأكثر قراءة

ارتفاع فى الحرارة وألم بالمفاصل.. فحوصات طبية اليوم للملك سلمان

مفاجأة.. أبوتريكة مطلوب للتحقيق رغم "رفع اسمه من قوائم الإرهاب"

نماذج إجابات امتحان العربي تالته اعدادي 2024 الترم الثاني

حكم مباراة الأهلى والترجى اليوم فى نهائى دورى أبطال إفريقيا

مصدر أمنى يوضح حقيقة ضبط سيارات إسعاف محملة بأسلحة ثقيلة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 19-5-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

أحمد بهاء الدين شعبان

الكيان الصهيونى النازى ومرضه العضال! «1»

ماجد حبته

مستمرون فى العدل الدولية

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

علي سعدة

عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صور

فى غياب والده.. محمد عدوية يستقبل عزاء والدته

افتتاح كأس الأمم الإفريقية للساق الواحدة

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 226 للعدوان.. الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين فى كل مناطق غزة

إسرائيل تدمر أكثر من 600 مسجد فى غزة منذ 7 أكتوبر

تشطر القطاع نصفين.. ماذا تستهدف إسرائيل من إنشاء منطقة عازلة فى غزة؟