الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"النقل" تنشر أحدث تصوير جوى لتقدم أعمال مونوريل غرب النيل

جريدة الدستور

نشرت وزارة النقل أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال تنفيذ مشروع مونوريل غرب النيل، مؤكدة الجهد الكبير الذي بذله المصريون لتنفيذ هذا المشروع.

ويمتد مونوريل غرب النيل من محطة أكتوبر الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر وحتى محطة وادي النيل بالجيزة ويبلغ  طوله 43.8 كم ويشتمل على 13 محطة وينفذه تحالف شركات ‏‏(ألستوم - أوراسكوم - المقاولون العرب).

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نقلة نوعية في وسائل المواصلات

يبلغ الطول الإجمالي لمشروعي المونوريل (شرق/ غرب النيل)  100 كم بعدد 35 محطة وتبلغ ‏الطاقة الاستيعابية لكل خط من ‏خطي المونوريل 600 ألف راكب يوميًا، ويتكون قطار المونوريل ‏من عدد 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.

نقلة حضارية ‏في النقل ‏الجماعي

 المونوريل الذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة سيمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلًا من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات، ‏حيث يتم تشغيله بالطاقة الكهربائية (صديق للبيئة).

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المونوريل يتم تنفيذه بالأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الأخرى ويتميز بإمكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة، والتي لها انحناءات أفقية كبيرة ولا يحتاج إلى تعديلات كثيرة في المرافق، كما تقل فيه أعمال نزع الملكيات إلى حد كبير.

ويتميز المونوريل بتنفيذه على مسار علوي بالجزيرة الوسطى بالشوارع التي يمر بها ولا يشغل أي أجزاء من الشارع، الأمر الذي يعني عدم تأثر حركة المرور بهذه الشوارع.

احدث تصوير للمونوريل غرب النيل
احدث تصوير للمونوريل غرب النيل
احدث تصوير للمونوريل غرب النيل
احدث تصوير للمونوريل غرب النيل
احدث تصوير للمونوريل غرب النيل
احدث تصوير للمونوريل غرب النيل
احدث تصوير للمونوريل غرب النيل
احدث تصوير للمونوريل غرب النيل
احدث تصوير للمونوريل غرب النيل
احدث تصوير للمونوريل غرب النيل
احدث تصوير للمونوريل غرب النيل
احدث تصوير للمونوريل غرب النيل
احدث تصوير للمونوريل غرب النيل
احدث تصوير للمونوريل غرب النيل
احدث تصوير للمونوريل غرب النيل
احدث تصوير للمونوريل غرب النيل
احدث تصوير للمونوريل غرب النيل
احدث تصوير للمونوريل غرب النيل
احدث تصوير للمونوريل غرب النيل
احدث تصوير للمونوريل غرب النيل
احدث تصوير للمونوريل غرب النيل
احدث تصوير للمونوريل غرب النيل
أعمال تنفيذ مشروع مونوريل مونوريل غرب النيل تصوير جوي لتقدم أعمال تنفيذ مشروع مدينة السادس من أكتوبر محطة وادي النيل

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