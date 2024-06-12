تعويض مليار جنيه.. جلسة عاجلة لمحاكمة عمرو دياب فى واقعة الصفع

قررت الجهات المعنية، تحديد جلسة عاجلة لنظر الطلب المقدم من سعد أسامة، الشاب الذي تعرض للصفع من المطرب عمرو دياب، وذلك بعد تقدم عدد من المحامين بجنحة مباشرة بلطجة وتنمر وتكدير للصفو العام ضد الفنان عمرو دياب، وطلب مليار جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وحددت الجهات المعنية جلسة 30 يوليو لنظر القضية.

وكان قد كشف من قبل، والد الشاب سعد أسامة الذي تعدى عليه الفنان عمرو دياب بالصفع، عن رغبته في اللجوء للقضاء للحصول على حق نجله، قائلا: حق ابني هييجي بالقضاء، مؤكدا أن نجله شاب مكافح يعمل رفقة أصدقائه في مجال تنظيم الحفلات منذ أشهر قليلة بعد تخرجه في الجامعة.

وأكد والد الشاب أن ما حدث مع ابنه تسبب في إصابته بحالة نفسية سيئة بعد تعدي الهضبة عمرو دياب عليه بالصفع، لافتا إلى أن التعدي على نجله بالضرب، يعد بمثابة وصمة عار لهم بين أهالي الصعيد.