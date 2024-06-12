بعد واقعة الصفعة.. "عمرو دياب" يحتفل بتصدر أغنيته الجديدة لـ"تريند جوجل"

احتفل الفنان عمرو دياب بتصدر برومو أغنيته الجديدة “الطعامة” محركات البحث وذلك بعد ساعات من طرحه لها كأولى أغنياته من ألبوم صيف 2024، وذلك أيضًا بعد أيام قليلة من تصدره التريند بسبب "أزمة الصفعة".

ونشر "عمرو دياب" عبر خاصية القصص القصيرة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة تبرز تصدر برومو أغنيته الجديدة تريند جوجل ومحركات البحث، مكتفيًا بكلمة قريبًا للإشارة لقرب طرح الأغنية، والتي من المتوقع أن يتم طرحها كاملة بحلول عيد الأضحى المبارك.

وكان "عمرو دياب قد تصدر تريند جوجل خلال الأيام الماضية بسبب صفعه لأحد معجبيه على وجهه خلال محاولة الأخير التقاط صورة مع الفنان الكبير الذي كان يُحيي فرح ابنة المنتج محمد السعدي، وهي الأزمة التي أثارت الرأي العام.