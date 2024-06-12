الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

4 ملايين جنيه وتنازل لوجه الله.. نجاة عصام صاصا من السجن في دهس مواطن على الدائري

عصام صاصا
عصام صاصا

أجّلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بجنوب القاهرة، الأربعاء، محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا، لحضور المتهم شخصيًا وأقرت الزهراء محمد أبو هشيمة زوجة المجني عليه وفق الإقرار المدون بخط يدها بالتصالح والتنازل عن الحقوق المترتبة على الدعوى المقامة ضد مطرب المهرجانات عصام صاصا.

وكشف مصدر مقرب من عائلة المجني عليه أنه تم التفاوض على مبلغ مالي مقابل التنازل عن قضية مطرب المهرجانات عصام صاصا، متابعًا لـ"الدستور" أن المبلغ المالي قٌدر بـ4 ملايين جنيه، خاصة أن الحالة المادية  للأسرة ليست بميسورة، وتم التنازل بعد التأكد أن الحادثة لم تكن عن عمد.

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أسرة الضحية من شقيقه وزوجته

وبدأت الجلسة بإثبات حضور أسرة الضحية من شقيقه وزوجته التي أقرت التنازل والتصالح في القضية، وجاء في التنازل:"أقر أنا وبنفسي كوصية على الأطفال الأربعة يوسف، عبدالرحمن ومنة بسمة، التنازل عن القضية لوجه الله، ووقعت على أقوالها في محضر الجلسة، وحضر عن المتهم المحامي محمد حمودة وعن أسرة الضحية المحامي علي فايز.

واستمعت المحكمة لطلبات محمد حمودة، دفاع عصام صاصا وطالب بنفي التهمة عن موكله لعدم إحرازه مخدرات، وقال إن التحليل الذي أثبت ذلك ممكن أن يكون غير دقيق، وطلب التأجيل وعلل ذلك لسفره في الخارج، وطلب المحامي من القاضي رفع قرار الضبط والإحضار، فعلق القاضي بأنه كان يجب مثول المتهم وأنه ممكن يستخدم صلاحياته وفقًا للقانون، فرد محامي الدفاع بأن موكله كان يريد حضور الجلسة والمثول واعدًا بتنفيذ أي قرار يصدر من المحكمة.

واستمعت المحكمة لطلبات محمد حمودة، دفاع عصام صاصا، وطالب بنفي التهمة عن موكله لعدم إحرازه مخدرات وقال إن التحليل الذي أثبت ذلك ممكن أن يكون غير دقيق، وطلب التأجيل وعلل ذلك لسفره في الخارج، وطلب المحامي من القاضي رفع قرار الضبط والإحضار، فعلق القاضي بأنه كان يجب مثول المتهم وأنه ممكن يستخدم صلاحياته وفقًا للقانون، فرد محامي الدفاع بأن موكله كان يريد حضور الجلسة والمثول واعدًا بتنفيذ أي قرار يصدر من المحكمة.

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