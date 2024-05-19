الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"هيئة الكبارى": طورنا 7000 كم.. وانخفاض الحوادث بسبب جودة الطرق

جودة الطرق فى مصر
جودة الطرق فى مصر

أكد اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، أن قطاع الطرق والكباري في مصر شهد تنفيذ أعمال تطوير ضخمة، نفذتها الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، حيث تم وضع خطة متكاملة لتطوير شبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية.

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حسام الدين مصطفى: الطرق والكباري أحد دعائم جذب الاستثمارات الأجنبية

 

وأكد  رئيس هيئة الطروق والكباري، في تصريحات لـ"الدستور"، أن التطور الكبير الذي شهده القطاع انعكس على نسب الحوادث على الطرق، وأن هذا الانعكاس كان بشكل إيجابي على مؤشر التنافسية الدولية في مجال جودة الطرق.

وأشار إلى أن الاهتمام برصف ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات، وعدم اقتصار التطوير على شبكة الطرق السريعة والرئيسية، يعد سببًا رئيسيًا في خفض حوادث الطرق، وأن هذا الأمر انعكس على خفض أزمنة الرحلات على مستوى الشبكة، مما يؤدي إلى مردود إيجابي في تكلفة التشغيل والتأثير البيئي.

وأشار رئيس هيئة الطرق والكباري إلى أنه تم تنفيذ والانتهاء من 6000 كم من إجمالي 7000 كم مخطط تنفيذها، وجارٍ العمل في 1000 كم. 

وأشار إلى أنه جارٍ تنفيذ عملية تطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 8000 كم منها، وجارٍ العمل في 2000 كم.

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في عهد الرئيس السيسي.. "النقل" تحقق انجازات غير مسبوقة في مجال الطرق والكباري

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