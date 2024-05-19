الأحد 19 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مع نائب وزير النقل الصينى.. وزير النقل يبحث إنشاء مصنع للوحدات المتحركة

اجتماع وزير النقل
اجتماع وزير النقل مع نائب وزير النقل الصينى

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، فاى دونجبين نائب وزير النقل بجمهورية الصين الشعبية ومدير الإدارة الوطنية للسكك الحديدية الصينية NRA ورؤساء ومسئولي عدد من الشركات المتخصصة في مجال السكك الحديدية (رئيس شركة أفيك– نائب رئيس شركة CRRC -.....)، وحضر اللقاء قيادات الهيئة القومية للأنفاق والسكك الحديدية والنقل البحري.

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في بداية اللقاء، أعرب وزير النقل عن ترحيبه بنائب وزير النقل الصيني، مشيرًا إلى عمق العلاقات المصرية الصينية وإلى التعاون المشترك بين الجانبين في تنفيذ عدد من مشروعات النقل مثل تنفيذ شركة أفيك الصينية، بالتعاون مع الشركات المصرية مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT بطول 105.5 كم بإجمالي عدد 19 محطة، والذي تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية منه من محطة عدلي منصور حتى محطة الفنون والثقافة، وجار العمل في المرحلة الثالثة والتمهيد للمرحلة الرابعة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الصيني لتنفيذ أعمال مشروع القطار الكهربائي الخفيف (الرحاب– العاصمة الإدارية) بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة أفيك انتيل وغيرها من المشروعات.

من جانبه، أعرب نائب وزير النقل بجمهورية الصين الشعبية عن سعادته بزيارة وزارة النقل المصرية، مشيرًا إلى التقدم الكبير الذي يشهده قطاع النقل في مصر ومنه مجال السكك الحديدية، والذي تمتد خطوطه إلى 10 آلاف كم، وجار تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم.

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ثم تناقش الجانبان في أوجه التعاون المستقبلي بين الجانبين، حيث أكد وزير النقل أن هناك فرصًا للتعاون تتمثل في التعاون في توطين صناعة النقل في مصر، من خلال إنشاء مصنع في مصر لتصنيع كل أنواع الوحدات المتحركة (جرارات– عربات سكك حديدية– عربات مترو– عربات LRT) لتلبية احتياجات السوق المحلية، ثم الانطلاق إلى التصدير للخارج، حيث أكد نائب وزير النقل الصيني على دعمه هذه الخطوة الهامة في التعاون المشترك.

التعاون في مجال تدريب العمالة والمهندسين المصريين في المعاهد والجامعات الصينية 

وأشار وزير النقل المصري إلى أن المجال الثاني للتعاون المستقبلي بين الجانبين يتمثل في قيام الجانب الصيني بالاستثمار في إدارة وتشغيل عدد من خطوط السكك الحديدية في مصر، لافتًا إلى أهمية التعاون في مجال تدريب العمالة والمهندسين المصريين في المعاهد والجامعات الصينية، وهو ما رحب به نائب وزير النقل الصيني، وتم التأكيد في ختام الاجتماع على تكثيف اللقاءات بين المختصين في الجانبين لسرعة الاتفاق على أوجه التعاون المستقبلي في مجال السكك الحديدية.

وزير النقل مع نائب وزير النقل الصينى
وزير النقل مع نائب وزير النقل الصينى
وزير النقل مع نائب وزير النقل الصينى
وزير النقل مع نائب وزير النقل الصينى
وزير النقل مع نائب وزير النقل الصينى
وزير النقل مع نائب وزير النقل الصينى
وزير النقل مع نائب وزير النقل الصينى
وزير النقل مع نائب وزير النقل الصينى
الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل نائب وزير النقل الصيني ورؤساء ومسئولي عدد من الشركات المتخصصة قيادات الهيئة القومية للانفاق السكك الحديدية النقل البحري

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