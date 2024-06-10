إجازة البنوك في عيد الأضحى 2024 ورسائل للتهنئة

يبحث المواطنون عن موعد إجازة البنوك في عيد الاضحى 2024 لمعرفة موعد توقف التعاملات البنكية من خلال الفروع.

وتُعد إجازة عيد الأضحى مناسبة دينية واجتماعية هامة، حيث يجتمع المسلمون مع عائلاتهم وأصدقائهم للاحتفال بهذا العيد، وتناول لحوم الأضاحي، وتبادل التهاني والزيارات، وصلة الرحم، ونشر البهجة والسعادة.

اجازة البنوك عيد الاضحى 2024

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون اجازة عيد الاضحى 2024 من يوم السبت الموافق 15 يونيو الجاري حتى يوم الخميس الموافق 20 من نفس الشهر.

وتعتبر اجازة عيد الاضحى 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.

موعد عودة عمل البنوك

يأتي موعد عودة عمل البنوك من اجازة عيد الاضحى 2024 يوم الاحد الموافق 23 من يونيو بعد انتهاء الاجازة الرسمية

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الاضحى 2024