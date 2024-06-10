الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إجازة البنوك في عيد الأضحى 2024 ورسائل للتهنئة

البنوك
البنوك

يبحث المواطنون عن موعد إجازة البنوك في عيد الاضحى 2024 لمعرفة موعد توقف التعاملات البنكية من خلال الفروع.

وتُعد إجازة عيد الأضحى مناسبة دينية واجتماعية هامة، حيث يجتمع المسلمون مع عائلاتهم وأصدقائهم للاحتفال بهذا العيد، وتناول لحوم الأضاحي، وتبادل التهاني والزيارات، وصلة الرحم، ونشر البهجة والسعادة.

اجازة البنوك عيد الاضحى 2024

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون اجازة عيد الاضحى 2024 من يوم السبت الموافق 15 يونيو الجاري حتى يوم الخميس الموافق 20 من نفس الشهر.

وتعتبر اجازة عيد الاضحى 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.

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موعد عودة عمل البنوك 

يأتي موعد عودة عمل البنوك من اجازة عيد الاضحى 2024 يوم الاحد الموافق 23 من يونيو بعد انتهاء الاجازة الرسمية

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الاضحى 2024

 

أجمل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم وعائلاتكم بخير وصحة وسعادة.

جعلكم الله من العايدين والمقبولين، تقبل الله طاعاتكم وأضاحيكم، عيد أضحى مبارك.

نسأل الله أن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات، كل عام وأنتم إلى الله أقرب.

مع حلول عيد الأضحى المبارك، نتمنى لكم السعادة والراحة النفسية والطمأنينة، كل عام وأنتم بخير.

عيد أضحى مبارك، كل عام وأنتم أقرب إلى الله وأحبابكم، وأكثر إيمانًا ورضا.

نسأل الله أن يجعل عيدكم مباركًا سعيدًا، وأن يوفقكم لكل خير، كل عام وأنتم بخير.

مع أطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة، نتقدم إليكم بأجمل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

عيد أضحى مبارك، كل عام وأنتم إلى الله أقرب، وأن يوفقكم الله لكل ما فيه خير وبركة.

نسأل الله أن يجعل عيدكم مباركًا سعيدًا، وأن يحفظكم من كل شر، كل عام وأنتم بخير.

بالإضافة إلى رسائل التهنئة العامة، يمكنك أيضًا إرسال رسائل تهنئة شخصية موجهة إلى العائلة والأصدقاء، مثل:

إلى أغلى الناس على قلبي، عيد أضحى مبارك، كل عام وأنتم بخير وسعادة.

إلى عائلتي الحبيبة، عيد أضحى مبارك، كل عام وأنتم معًا بألف خير.

إلى أصدقائي الأعزاء، عيد أضحى مبارك، كل عام وأنتم بخير وفرح.

 

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