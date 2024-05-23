الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اختتام امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة.. اليوم

لجان امتحانات
لجان امتحانات

يختتم طلاب الشهادة الإعدادية، امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمحافظة الجيزة، اليوم الخميس، بأداء اختبار مادة الدراسات الاجتماعية، كما تختتم في جميع محافظات الجمهورية.

من جانبه، يتفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إجراءات نقل وتوزيع صناديق الأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024م من خلال خطة العمل التي تمت دراستها بأحكام مراعاة للدقة والشفافية وحسن سير العملية الامتحانية.

شاومينج يتحدى الباركود.. "تليجرام" راعي جديد لتسريب امتحانات الشهادة الإعدادية

وشدد سلومة، على توفير التأمين والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب والاهتمام بالنظافة العامة للجان واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

كما شدد على المتابعات المستمرة لمدراء ووكلاء الإدارات لرصد السلبيات والعمل على حلها بأقصى سرعة ممكنة.

عدم اصطحاب الهواتف المحمولة

وشدد مدير المديرية، على ضرورة التنبيه مرارا وتكرار على الطلاب بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو السماعات اللاسلكية أو الساعات الإلكترونية أو أى من وسائل الغش داخل اللجان حرصا على مصلحة الطالب وعدم حرمانه من العام الدراسى كاملا.

txt

انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بمطروح.. وانطلاق التصحيح غدا

جدير بالذكر، أنه تم التنبيه مرارا وتكرارا من قيادات المديرية على عدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسيلة من وسائل الغش.

وتناشد مديرية التربية والتعليم بالجيزة أولياء الأمور بالتنبيه على أبنائهم بعدم اصطحاب أى وسيلة من وسائل الغش السابق ذكرها حرصا على مصلحة أبنائهم لأن شعار مديرية التربية والتعليم بالجيزة هو (لا للغش).

اختبار مادة الدراسات الاجتماعية طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى 2024م حسن سير العملية الامتحانية توزيع صناديق الأسئلة الخاصة امتحانات الشهادة الإعدادية

مواد متعلقة

وزير التعليم: لا ندخر جهدًا فى سبيل تحقيق التنمية الشاملة للنشء

انتشار صورة غش جماعى بامتحان الإعدادية فى الشرقية.. وإجراء عاجل من "التعليم"

وزير التعليم: باتت لدينا آلية جديدة فى اختيار المعلمين

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2024 بالرقم القومي

"ختامها مسك".. الهندسة ترسم البهجة على وجوه طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وزير التعليم يبحث مع فريق البكالوريا الدولية سبل تيسير تنفيذ برامجها فى مصر

"التعليم" توجه بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية

عبر "تليجرام".. تداول امتحان العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة

الأكثر قراءة

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس فقط

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال يشن غارات جوية على شرق مدينة رفح الفلسطينية (فيديو)

"بوليتيكو": زيلينسكى يعتزم الطلب من الناتو إسقاط الصواريخ الروسية

عاجل.. القاهرة الإخبارية: اشتباكات مع قوات الاحتلال فى محيط شارع الناصرة بالضفة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

جلال حمام

إسرائيل تكذب.. ونتنياهو يتعلل

عبد الرحيم طايع

لو لم تجد دورًا جديدًا تلعبه فهاجم القاهرة!

محمد عبدالعزيز

شركاء لا وسطاء

علي سعدة

الدور المصرى ومحاولات تهميشه

صور

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

محطة تل أبيب

المزيد

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

"بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة