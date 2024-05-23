اختتام امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة.. اليوم

يختتم طلاب الشهادة الإعدادية، امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمحافظة الجيزة، اليوم الخميس، بأداء اختبار مادة الدراسات الاجتماعية، كما تختتم في جميع محافظات الجمهورية.

من جانبه، يتفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إجراءات نقل وتوزيع صناديق الأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024م من خلال خطة العمل التي تمت دراستها بأحكام مراعاة للدقة والشفافية وحسن سير العملية الامتحانية.

وشدد سلومة، على توفير التأمين والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب والاهتمام بالنظافة العامة للجان واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

كما شدد على المتابعات المستمرة لمدراء ووكلاء الإدارات لرصد السلبيات والعمل على حلها بأقصى سرعة ممكنة.

عدم اصطحاب الهواتف المحمولة

وشدد مدير المديرية، على ضرورة التنبيه مرارا وتكرار على الطلاب بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو السماعات اللاسلكية أو الساعات الإلكترونية أو أى من وسائل الغش داخل اللجان حرصا على مصلحة الطالب وعدم حرمانه من العام الدراسى كاملا.

جدير بالذكر، أنه تم التنبيه مرارا وتكرارا من قيادات المديرية على عدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسيلة من وسائل الغش.

وتناشد مديرية التربية والتعليم بالجيزة أولياء الأمور بالتنبيه على أبنائهم بعدم اصطحاب أى وسيلة من وسائل الغش السابق ذكرها حرصا على مصلحة أبنائهم لأن شعار مديرية التربية والتعليم بالجيزة هو (لا للغش).