الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شاومينج يتحدى الباركود.. "تليجرام" راعي جديد لتسريب امتحانات الشهادة الإعدادية

شاومينج وتسريب الامتحانات
شاومينج وتسريب الامتحانات

بدأت منذ أيام، امتحانات الشهادة الإعدادية في أنحاء الجمهورية، فيما لا تزال أزمة تسريب الامتحانات مستمرة عبر جروبات الغش والتي اشتهرت باسم “شاومينج”.

ومع انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاسيما تليجرام نماذج الامتحانات ومن ثم حلول هذه الامتحانات ما جعلها تعج بالآلاف من المشاركين.

تسريب الامتحانات

"شاومينج" هو اسم اشتهرت به مجموعات الغش الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكان ظهوره الأول قبل سنوات وارتبط بتسريب امتحانات الثانوية العامة، قبل أن تتدخل الدولة وتنجح في مواجهته بمجموعة من  الإجراءات.

جروبات “شاومينج” عاودت الظهور مرة أخرى ولكن في هذه المرة لتسريب امتحانات الشهادة الإعدادية عبر مجموعات الغش الإلكتروني، حيث نشر القائمون على تلك المجموعات أوراق أسئلة امتحان العلوم الخاصة بالشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية بعد مضي نصف ساعة فقط من بدء الامتحانات للعام الدراسى 2023/2024.

كما تداولت مجموعات الغش الإلكتروني المعروفة بـ شاومينج، أيضًا أوراق أسئلة امتحان اللغة الأجنبية في محافظة الإسكندرية بعد نصف ساعة من بدء الامتحانات.

تضليل الطلاب وأولياء الأمور 

وتقول أمينة السيد، ولية أمر طالب بالشهادة الإعدادية، أن تسريب الامتحانات يتسبب في توتر اللجنة بشكل كبير ويعمل على تشتيت الطلاب وعدم تركيزهم في الامتحان والالتزام باللجنة والأسئلة.

وتوضح أمينة: "بحاول اخلى ابني يركز في امتحانه فقط وعدم التشتيت مع ما يحدث داخل اللجنة سواء كان في تسريب امتحان او لا، ولكن احيانا تحصل فوضى يصعب السيطرة عليها".

وتضيف: "تسريب الامتحانات تتسبب في عدم تكافؤ الفرص بين الطلاب لأن شاومينج والجروبات التابعة له يقومون بتسريب الأسئلة ومن ثم تسريب الحل واجابات الامتحانات".

أما سحر علي، ولية أمر طالب بالمرحلة الثانوية، تقول: " شاومينج والمواقع اللي زيه دا كارثة كبيرة في التعليم وخطر كبير أوى على مستقبل أبنائنا، ونتمنى الوزارة تقضي عليه ومن يساعده في تسريب الامتحانات".

توضح: "امتحانات الثانوية العامة لها وضع خاص عند أولياء الأمور لأنها بتحدد مصير الطلاب، وستكون هي المؤشر الرئيسي في مدى قدرة التربية والتعليم على مواجهة شاومينج، خاصة وأنه الامتحانات الأهم على مستوى الجمهورية حيث تعد امتحانات الاعدادية والصف الأول الثانوي بمثابة التجهيز للامتحانات الخاصة بالصف الثالث الثانوي".

شاومينج يتحدى الباركود

بالرغم من أن وزارة التربية والتعليم أدخلت تكنولوجيا الباركود على أوراق الامتحانات إلا أن مواقع شاومينج تزعم قدرتها على تسريب الامتحانات.

ولكن تعد فكرة الباركود حلًا أمام وزارة التربية والتعليم ليكون خاص بورق الامتحانات، وهذا هو ما سهل عملية التتبع من خلال الباركود واللجان.

محاولات غش وتداول للأسئلة وليس تسريبا

وعليه قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أن ظاهرة تداول امتحانات  الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٤، عبر صفحات الغش الإلكتروني، بالسوشيال ميديا، وما يحدث هو محاولات غش وتداول للأسئلة وليس تسريبا.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال وقائع تسريب الامتحانات وتجاه من يقوم بهذا العمل.

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