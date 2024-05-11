السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"شاومينج" ينشر أسئلة امتحان الرياضيات للصف الأول الثانوى بالقاهرة

امتحان
امتحان

تداولت أسئلة اختبار مادة الرياضيات لطلاب الصف الأول الثانوي العام، بمحافظة القاهرة، عبر صفحات “شاومينج” على تطبيق تليجرام، فى ثاني أيام اختبارات الفصل الدراسي الثاني.

ونشرت مجموعات تحمل اسم “شاومينج”، صور ورق أسئلة زعم ناشرها أنه استلمها من طلاب الصف الأول الثانوي الذين يمتحنون داخل اللجان، وبعدها بدقائق نشر الإجابات.

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ومن جهتها، تحقق وزارة التربية والتعليم فيما تم تداوله للتأكد من صحته واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة حال تطابق الأسئلة المتداولة مع الامتحان الحقيقى.

ويؤدي اختبارات الفصل الدراسي الثاني للصف الاول الثانوي العام 2024، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث يؤدي الطلاب اختبار الرياضيات والفلسفة والمنطق.

تعليمات عقد الاختبارات  الإلكترونية أو الورقية 


وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عدة تعليمات لعقد الاختبارات سواء الإلكترونية أو الورقية للصفين الأول والثاني الثانوي العام.

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وجاءت التعليمات كالتالي:
1- تبدأ 8 مايو وتنتهي 23 مايو.
2- الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية.
3- سيوضع الامتحان من خلال موجه أول المادة.
4- الامتحان في كل مادة: أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.
5- طلاب المدارس الحكومية اللي استلموا التابلت ومدارسهم متصلة بالانترنت هتكون أسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85% على التابلت والأسئلة المقالية بنسبة 15 ورقي.
6- أداء الامتحان ورقيًا سواء اختيار من متعدد أو مقالي، للطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة تابلت والمدراس التي ليس بها إنترنت.

7- في حالة حدوث مشكلة تقنية في أي مادة أثناء أداء الامتحان على التابلت يتم أداء الامتحان ورقيا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.
8- الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الإلكتروني وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة.
9- لا انقطاع للكهرباء في أي مدرسة أثناء فترة الامتحانات، من يوم 8 مايو حتى 20 يوليو

10- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.
11- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

12- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

13- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

14- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية “المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة– الفصل الدراسي” الطلاب اختبار مادة اللغة العربية، لمدة ثلاث ساعات.

اختبار مادة الرياضيات صفحات شاومينج اختبارات الفصل الدراسي الثاني اللجان الامتحانية التليجرام

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