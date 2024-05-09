جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 وموعد إعلان أرقام الجلوس للطلاب

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024، ارتفعت معدلات البحث على جوجل، من الطلبة والطالبات، بتلك الكلمات البحثية، وذلك تزامنا مع إعلان وزارة التربية والتعليم أرقام جلوس الطلاب المدارس اليوم الخميس.

امتحانات الدبلومات الفنية 2024

انطلاق الامتحانات في 25 مايو 2024 وانتهائها في 6 يونيو 2024، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم بنشر الجداول على ملف pdf تضمن كافة التفاصيل عن امتحانات الدبلومات الفنية 2024 والمكون من 66 جدولا مختلفا عن الدبلومات الفنية.

تعليمات عاجلة لمديريات التربية والتعليم، من وزارة التربية والتعليم، بضرورة التأكيد والتنبيه مشددا على جاهزية كافة المدارس التي تم ترشيحها من كل مديرية لتكون مقرات لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية للطلبة الدارسين بكافة النوعيات، ويتم تسليم مقرات لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024 اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق 22 مايو 2024 لرؤساء ومراقبي أوائل لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2024 المكلفين من لجنة الإدارة المركزية، وذلك للبدء في تجهيزها لأعمال الدور الأول لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2024.

إعلان أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2024

لإعلان أرقام جلوس الدبلومات الفنية اليوم، بالتزامن مع قرب الامتحانات التي يؤديها طلاب الدبلومات الفنية نهاية مايو الجاري وتستمر شهر كامل، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي رابط أرقام جلوس الدبلومات الفنية وموعد امتحانات الدبلوم.

أرقام جلوس الدبلومات الفنية

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أرقام جلوس الدبلومات الفنية اعتبارًا من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٥/٩ في إطار استعداد الوزارة إلى اجراء امتحانات الدبلومات الفنية، على أن يتم تسليم لجان الإدارة تشكيل رؤساء ومراقبين أوائل لجان سير الامتحان والتكاليف الخاصة بهم من لجنة الإدارة المركزية يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٥/١٢، كما سيتم تسليم مندوبى المدارس التكاليف الخاصة بكافة المنتدبين لأعمال سير الامتحان يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/١٥.

ويستطيع طلاب الدبلومات الاستعلام عن أرقام جلوس الدبلومات الفنية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، مركز المعلومات.