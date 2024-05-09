الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

مرادف كلمة "اقترف" يثير الجدل بامتحان اللغة العربية للثانى الثانوى بالجيزة

امتحان
امتحان

أثار امتحان اللغة العربية لـطلاب الصف الثاني الثانوي العام بالجيزة جدلًا على صفحات السوشيال ميديا، بسبب سؤال حيّر الطلاب.

تضمن الامتحان سؤال: اختر مرادف كلمة "اقترف"، ومن بين الاختيارات: (اتبع- ارتكب- عانى- نشر).

وجاء السؤال نصه كالتالى: يقدر العلماء أن حوالي خمسة مليارات نوع من المخلوقات التي عاشت على كوكبنا ظهرت ثم انقرضت وبعض المليارات من هذه الحيوانات انقرض... فأراد أن يصحح ما اقترف من أخطاء في حق المخلوفات.

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وبدأت اختبارات الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الثانوي العام 2024، بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث يؤدي الطلاب اختبار مادة اللغة العربية لمدة ثلاث ساعات.

تعليمات لعقد الاختبارات

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة تعليمات لعقد الاختبارات، سواء الإلكترونية أو الورقية، للصفين الأول والثاني الثانوي العام.

وجاءت التعليمات كالتالي:

1- تبدأ ٨ مايو وتنتهي ٢٣ مايو.

2- الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية.

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3- سيوضع الامتحان من خلال موجّه أول المادة.

4- الامتحان في كل مادة: أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

5- طلاب المدارس الحكومية الذين استلموا التابلت ومدارسهم متصلة بالإنترنت ستكون أسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85% على التابلت والأسئلة المقالية بنسبة 15 ورقي.

6- أداء الامتحان ورقيًا، سواء اختيارًا من متعدد أو مقاليًا، للطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت والمدارس التي ليس بها إنترنت.

7- في حالة حدوث مشكلة تقنية في أي مادة أثناء أداء الامتحان على التابلت يتم أداء الامتحان ورقيا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.

8- الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الإلكتروني، وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة.

9- لا انقطاع للكهرباء في أي مدرسة أثناء فترة الامتحانات.. من يوم ٨ مايو حتى ٢٠ يوليو.

10- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.

11- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

12- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

13- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

14- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة– الفصل الدراسي». الطلاب اختبار مادة اللغة العربية، لمدة ثلاث ساعات.

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