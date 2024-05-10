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محمد الباز

مصر

موعد وجدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي وأدبي

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

تتجه مؤشرات البحث على جوجل من أولياء الأمور عن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 علمي وأدبي، ومواعيد امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024.

موعد وجدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي وادبي 

وأعلنت وزارة التعليم ان امتحانات الشهادة الثانوية 2024 تبدأ يوم الإثنين 10 يونيو 2024، وتستمر حتى السبت 20 يوليو 2024، كما أن امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 متشابهة مع العام الماضي في عدد الأسئلة ونوعيتها، حيث ستشمل كل مادة دراسية على عدد متساوٍ من الأسئلة الموضوعية والمقالية.

 

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024


وأشارت وزارة التعليم إن 85% من الأسئلة ستكون اختيار من متعدد، والمقالية 15% من إجمالي الأسئلة، ووفقًا لمستويات التعقيد والتفكير سيتم توزيع الأسئلة حيث ستكون 30% منها مستوى معرفي وعقلي بسيط، و40% مستوى متوسط، و30% مستوى عالي.

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جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024


وستبدأ امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024، وفقا للمواعيد: الإثنين 10-6: امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية،و  الأربعاء 12-6: امتحان الاقتصاد والإحصاء، والسبت 15-6 إلى الخميس 20-6: إجازة عيد الأضحى المبارك، والسبت 22-6: امتحان اللغة العربية، والثلاثاء 25-6: امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والسبت 29-6: امتحان الفيزياء، والثلاثاء 2-7: امتحان اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6-7: امتحان الكيمياء، والأربعاء 10-7: امتحان الجيولوجيا وامتحان الرياضيات البحتة جبر والهندسة الفراغية، والسبت 13-7: امتحان الرياضيات البحتة «تفاضل وتكامل، والأربعاء 17-7: امتحان الأحياء والرياضيات التطبيقية استاتيكا، والسبت 20-7: امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا.

 

امتحانات الثانوية العامة 2024


وأشارت وزارة التعليم أن الطلاب سيتلقون كراسة خاصة بهم تحتوي على الأسئلة، بالإضافة إلى كراسة بابل شيت للإجابة على الأسئلة المختارة، وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، وحسب جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك 2024، وستكون الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح.

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