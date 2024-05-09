الخميس 09 مايو 2024
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مصر

رابط تحميل النماذج الاسترشادية للصف الخامس الابتدائي 2024 pdf

الابتدائي
الابتدائي

النماذج الاسترشادية للصف الخامس الابتدائي 2024 pdf، شهدت ارتفاع معدلات البحث عنها باستخدام تلك الكلمات البحثية، من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، لجميع المواد للفصل الدراسي الأول 2023- بالتزامن مع بدء امتحانات الترم التاني أمس في المديريات التعليمية بجميع المحافظات.

النماذج الاسترشادية للصف الخامس الابتدائي 2024

تحميل نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 الاسترشادية للفصل الدراسي التاني في جميع المواد، بعد أن أتاحتها وزارة التربية والتعليم، عبر موقعها الإلكتروني، لتدريب الطلاب والطالبات على الامتحانات.

رابط تحميل نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 الاسترشادية

ويمكن تحميل نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 الاسترشادية للترم الثاني في جميع المواد الدراسية من خلال اتباع الخطوات التالية:-

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جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الثاني في المحافظات

أولا: تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي من هنا، اختيار أيقونة المنصات التعليمية.

ثم الضغط على أيقونة بوابة التعليم الإلكتروني، وكتابة المرحلة الابتدائية، واختيار الصف الخامس الابتدائي.

سادسًا: اختر نماذج اختبارات أو اختيار أيقونة التحميل المباشر من هنا.

ستظهر لك نماذج قابلة للاستعراض أو التحميل خاصة بكل مادة، اختر استعراض أو تحميل للمادة التي ترغب في تحميلها.

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استكمال امتحانات صفوف النقل لنهاية العام الدراسي 2024 اليوم

تستكمل المدارس اختبارات نهاية العام الدراسي، لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي، في جميع المحافظات، لليوم التاني على التوالي، ووجهت المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، تحذيرًا لطلاب ومراقبين صفوف النقل من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان الامتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب.

وشددت المديريات التعليمية، على اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقًا للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات فى هذا الشأن والتى تصل إلى إلغاء الامتحان للطالب وقد تصل إلى الحبس والغرامة، كما شددت على مديري عموم الإدارت التعليمية بضرورة مكافحة كافة أعمال الإخلال بالامتحانات وضبط العملية الامتحانية والالتزام بالتنبيه المشدد على الجميع بعدم حيازة أجهزة هواتف المحمول أو غيرها أو أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية أو أى من أجهزة التقنية الحديثة.

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