اقترف وحرى.. معلم لغة عربية يجيب على أسئلة حيرت طلاب الثاني الثانوي بالجيزة

علق محمد عطية، معلم أول لغة عربية، على أسئلة امتحان اللغة العربية التي حيرت طلاب الصف الثاني الثانوي، صباح اليوم الخميس.

قال المعلم محمد عطية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن إجابة مرادف "اقترف" من بين الاختيارات الأربعة (اتبع- ارتكب- عانى – نشر)، هي ارتكب.

وأشار إلى أن الإجابة الصحيحة لمعنى كلمة "حري" من بين الاختيارات "أكرم – أجدر – أيسر – أفصح" هي أجدر، مؤكدًا أن "اقترف، حري" لا يوجد بهما صعوبة لإيجاد المعني الصحيح لهما، حيث يستطيع الطالب الإجابة بكل سهولة عند قراءة كل كلمة في جملة.

وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي العام، اليوم امتحان مادة اللغة العربية للفصل الدراسي الثاني 2022/2023.

وبدأت اختبارات الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الثانوي العام 2024، بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث يؤدي الطلاب اختبار مادة اللغة العربية، لمدة ثلاث ساعات.