الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

طلاب الثاني الثانوي بالقاهرة والجيزة يؤدون امتحان الترم الثاني في اللغة العربية

الثاني الثانوي
الثاني الثانوي

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الثانوي العام الدراسي الحالي 2023 - 2024، بمحافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الخميس.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي بالصف الثاني الثاني، اختبار  مادة اللغة العربية، لمدة ثلاث ساعات.

تعليمات عقد الاختبارات

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة تعليمات لعقد الاختبارات سواء الإلكترونية أو الورقية للصفين الأول والثاني الثانوي العام.

وجاءت التعليمات كالتالي:

1-تبدأ ٨ مايو وتنتهي ٢٣ مايو.

2-الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية.

3-سيوضع الامتحان من خلال موجه أول المادة.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى محافظة الجيزة

4- الامتحان في كل مادة: أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

5- طلاب المدارس الحكومية اللي استلموا التابلت ومدارسهم متصلة بالانترنت هتكون أسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85% على التابلت والأسئلة المقالية بنسبة 15 ورقي.

6-أداء الامتحان ورقيًا سواء اختيار من متعدد أو مقالي، للطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة تابلت والمدراس التي ليس بها إنترنت.

7-في حالة حدوث مشكلة تقنية في أي مادة أثناء أداء الامتحان على التابلت يتم أداء الامتحان ورقيا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.

8-الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الإلكتروني وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة.

9-لا انقطاع للكهرباء في أي مدرسة أثناء فترة الامتحانات.. من يوم ٨ مايو حتى ٢٠ يوليو

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10- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.

11- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

12- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

13- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

14- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة– الفصل الدراسي».

اختبارات الفصل الدراسي الثاني صف الثاني الثانوي العام 2024 اختبار مادة اللغة العربية وزارة التربية والتعليم الالكترونية

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