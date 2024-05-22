الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انتشار صورة غش جماعى بامتحان الإعدادية فى الشرقية.. وإجراء عاجل من "التعليم"

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لإحدى لجان الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية، وتظهر بالصورة حالة غش جماعي داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024/2023.

وتبين من خلال التعليقات، أن الصورة داخل مدرسة صفط الحنة الإعدادية التابعة لإدارة أبوحماد التعليمية، بمحافظة الشرقية.

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وأصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية قرارًا بفتح تحقيق عاجل بشأن بالواقعة والتأكد من الصورة المتداولة على صفحات السوشيال ميديا.

وقال على عبدالرءوف، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، إن التحقيقات أظهرت أن الواقعة تعود لأمس الثلاثاء أثناء تأدية طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية امتحان مادة الهندسة، مؤكدًا أنه ليس اليوم كما تداول البعض عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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وأشار مدير المديرية، في تصريحات له، إلى أنه قد تم إلغاء تكليف الملاحظين وإحالة رئيس اللجنة للتحقيق، لافتًا إلى أنه سيتم التحقيق ومراجعة مدى تطابق إجابات الطلاب في اللجنة ووجود حالة غش جماعي من عدمها.

 

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لجان الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية الصورة المتداولة صفحات السوشيال ميديا مدرسة صفط الحنة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023 2024 لفصل الدراسي الثاني

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