الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"نقابة المعلمين" تشكل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية

نقابة المهن التعليمية
نقابة المهن التعليمية

أعلنت نقابة المهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية، التي تنطلق بعد غد السبت 25 مايو الحالي، بهدف متابعة أوضاع المعلمين المشاركين في أعمال المراقبة والتصحيح، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتذليل أي عقبات تواجه المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وكلَّف خلف الزناتي، نقيب المعلمين، جميع رؤساء الفرعيات التابعة للنقابة وعددها 53 فرعية و320 لجنة نقابية في جميع المحافظات، بسرعة الاطمئنان على جاهزية استراحات المعلمين، وتوفير جميع احتياجاتهم فورًا، لتهيئة الأجواء المناسبة لأداء مهمتهم في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية.

وأوضح نقيب المعلمين، أن غرفة العمليات المركزية ستكون على اتصال مستمر مع غرف العمليات الفرعية التي تم تشكيلها في النقابات الفرعية واللجان النقابية في جميع محافظات الجمهورية، لمتابعة أحوال المعلمين، وضمان توفير السلامة والأمان لهم طوال فترة الامتحانات.

وأكد "الزناتي" أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية، بالمتابعة الميدانية يوميًا والمرور على اللجان الامتحانية للتأكد من توافر بيئة مستقرة وآمنة للمعلمين خلال الامتحانات، والتواصل مع كافة الجهات المعنية والتنفيذية في المحافظات لحل أي مشكلة تواجه المعلمين. 

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"التعليم" توجه بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية

ومن المقرر أن تنطلق  الامتحانات التحريرية الدبلومات الفنية 2024، اعتبارًا من السبت الموافق 25 مايو الحالى وتستمر حتى الخميس الموافق 6 يونيو 2024.

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رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2024 بالرقم القومي

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