جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 من الأسئلة التي يطرحها طلاب وأولياء الأمور عبر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، حيثُ أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية 2024

وتستعرض "الدستور" موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في جميع المحافظات.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية 2024، حيث تبدأ الامتحانات 25 مايو وتستمر حتى 6 يونيو 2024.

واعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم جداول امتحانات الدبلومات الفنية، كما وجه بتجهيز استراحات مراقبي ومصححي التعليم الفني، وتأمين أعمال الكنترولات واللجان الامتحانية.

وحرصت وزارة التربية والتعليم على استخراج أرقام الجلوس، وتوفير الخامات الخاصة للامتحانات العملية والمعملية لجميع التخصصات، مع ضرورة قيام لجان الإدارة بمعاينة جميع لجان سير الامتحان والتأكد من صلاحيتها وصيانتها، وتأمين اللجان التى تحتاج إلى زيادة تأمين، وتكليف أكثر من عضو لجنة إدارة من المشهود لهم بالكفاءة داخل هذه اللجان.

رابط أرقام جلوس طلاب الدبلومات الفنية 2024

وللحصول على أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2024، على الطالب اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الموقع الإلكتروني الرسمي للتعليم).

اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اختيار أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2024.

تسجيل البريد الإلكتروني الموحد الخاص بطالب الدبلوم الفني.

اضغط على تحميل والحصول على رقم جلوس الدبلومات الفنية.

حالات قبول اعتذارات عدم المشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية

وجاءت الحالات التي حددتها المديريات كالتالي:

1- العذر المرضي تقرير طبي حديث 2024 من القومسيون الطبي ولن ينظر الى غيره من الشهادات الطبية وخلافه من المستشفيات الحكومية أو الخاصة

2- حالات الوفاة: شهادة الوفاة ( الزوج / الزوجة ) لم تتجاوز العام.

3- الأم التي لها طفل عمره لا يزيد عن عامين وترفق شهادة ميلاد الطفل.

4- ندب الزوجين لأعمال الامتحانات يقبل من أحدهما فقط حسب رأي اللجنة مع احضار أصل الخطاب للاطلاع.

5- أداء امتحانات الدراسات العليا «إحضار ما يفيد التقدم لامتحان مرفق به جدول الامتحان».

6- رعاية الأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة: تقرير طبي معتمد.