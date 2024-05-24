برلمانية: قرار العدل الدولية تتويج للدور المصري لوقف الحرب الإسرائيلية في غزة

علقت النائبة هناء أنيس، عضو مجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، على قرار محكمة العدل الدولية بشأن إلزام إسرائيل بوقف فوري للعمليات العسكرية في رفح الفلسطينية.

وأكدت "أنيس" في تصريحات لها، مساء اليوم الجمعة، أن قرار محكمة العدل الدولية يأتي كجزء من الجهود الدولية لوقف العنف، وضمان حماية المدنيين في مناطق النزاع، وتتويجًا للدور المصري المتواصل والمستمر للضغط بكافة الإجراءات المتصاعدة على إسرائيل؛ لوقف إطلاق النار وآلة الحرب التي تحصد في الأرواح كل لحظة.



وأشادت وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بما تضمنه قرار محكمة العدل الدولية، حول مطالبة إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية، وكذلك إلزامها بفتح معبر رفح، مردفه إلى أن ذلك يؤكد موقف مصر، ويكشف الأكاذيب الإسرائيلية التي كانت تروجها بأن مصر المسؤولة عن إغلاق المعبر، وعرقلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأشارت الي أن محكمة العدل الدولية تعتمد على القانون الدولي والاتفاقيات الدولية؛ لضمان احترام حقوق الإنسان والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مشيرًا إلى أنّ هذا القرار يستهدف حماية المدنيين، الذين يتعرضون للإبادة نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية.

واختتمت: هذا القرار يعزز من احترام القانون الدولي، والالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنزاعات المسلحة، والعمل على وقف العنف، والبحث عن حلول سلمية للصراع المستمر في المنطقة، مردف إلى أن الجهود المصرية المبذولة بشكل متواصل من أجل وقف إطلاق النار أتت بثمارها، وأصبح هناك كتلة كبيرة من الدول الرافضة للممارسات الإسرائيلية، والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.