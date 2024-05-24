الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانية: قرار العدل الدولية تتويج للدور المصري لوقف الحرب الإسرائيلية في غزة

النائبة هناء أنيس
النائبة هناء أنيس

علقت النائبة هناء أنيس، عضو مجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، على قرار محكمة العدل الدولية بشأن إلزام إسرائيل بوقف فوري للعمليات العسكرية في رفح الفلسطينية.

وأكدت "أنيس" في تصريحات لها، مساء اليوم الجمعة، أن قرار محكمة العدل الدولية يأتي كجزء من الجهود الدولية لوقف العنف، وضمان حماية المدنيين في مناطق النزاع، وتتويجًا للدور المصري المتواصل والمستمر للضغط بكافة الإجراءات المتصاعدة على إسرائيل؛ لوقف إطلاق النار وآلة الحرب التي تحصد في الأرواح كل لحظة.

txt

النائبة هناء أنيس: ذكرى تحرير سيناء رمزًا للصمود والعزيمة الشديدة على تحقيق النصر


وأشادت وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بما تضمنه قرار محكمة العدل الدولية، حول مطالبة إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية، وكذلك إلزامها بفتح معبر رفح، مردفه إلى أن ذلك يؤكد موقف مصر، ويكشف الأكاذيب الإسرائيلية التي كانت تروجها بأن مصر المسؤولة عن إغلاق المعبر، وعرقلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأشارت الي أن محكمة العدل الدولية تعتمد على القانون الدولي والاتفاقيات الدولية؛ لضمان احترام حقوق الإنسان والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مشيرًا إلى أنّ هذا القرار يستهدف حماية المدنيين، الذين يتعرضون للإبادة نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية.

واختتمت: هذا القرار يعزز من احترام القانون الدولي، والالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنزاعات المسلحة، والعمل على وقف العنف، والبحث عن حلول سلمية للصراع المستمر في المنطقة، مردف إلى أن الجهود المصرية المبذولة بشكل متواصل من أجل وقف إطلاق النار أتت بثمارها، وأصبح هناك كتلة كبيرة من الدول الرافضة للممارسات الإسرائيلية، والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

النائبة هناء أنيس النواب إسرائيل رفح الفلسطينية محكمة العدل الدولية

الأكثر قراءة

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

بعد نشر إسرائيل صورته كقيادي بـ"حماس".. محمد شبانة: لا أريد اعتذارًا منهم

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

استعلم الآن.. نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي محافظة القاهرة

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

منى رجب

مصر تجدد التحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ماجد حبته

اعتراف الثلاثى الأوروبى

نيرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

صور

صلاة الجنازة على شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بـ6 أكتوبر

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة اليوم التالى.. معضلة مستقبل غزة بعد الحرب تضع إسرائيل فى موقف صعب

اليوم 231 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف مدفعى وجوى لمنازل وتجمعات الفلسطينيين

الخناق يضيق على إسرائيل.. قراران منتظران من "العدل" و"الجنائية" الدوليتين