الأربعاء 24 أبريل 2024
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سياسي

النائبة هناء أنيس: ذكرى تحرير سيناء رمزًا للصمود والعزيمة الشديدة على تحقيق النصر

النائبة هناء أنيس
النائبة هناء أنيس رزق الله

هنأت النائبة هناء أنيس رزق الله عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وجميع ضباط وجنود القوات المسلحة، وجميع المصريين بحلول الذكرى الـ42 لتحرير سيناء.

وشدت «هناء أنيس رزق الله»، في بيانها على أن ذكرى تحرير سيناء تأتي اليوم بالتزامن مع الجهود الممتدة والمتواصلة لتحرير سيناء من الإرهاب، والتي نجحت القوات المسلحة بفضل القيادة السياسية وعزيمة المصريين في القضاء على براثن الإرهاب وجعل سيناء قِبلة مصر.

 

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برلمانى: تحرير سيناء تاريخ كاشف لما تحمله مصر من انتصارات وبطولات وطنية

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"الجيل": ذكرى تحرير أرض سيناء المباركة عيد عزة وكرامة للشعب المصرى

ووصفت أن ذكرى تحرير سيناء تعد رمزًا للصمود والثبات، والعزيمة الشديدة على تحقيق النصر، وهو ما يتطلب من المصريين تقدير الجهود الضخمة التي بذلها جميع من ساهم في هذا الإنجاز الوطني، ويعاهدون أنفسهم بمواصلة النضال من أجل بناء وطننا وتطويره في جميع المجالات.

وأكدت النائبة هناء أنيس رزق الله، أن الدولة المصرية وضعت سيناء في بؤرة اهتماماتها منذ بداية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر.

وأشارت إلى أن هذا اليوم عيد وطني مصري، استردت فيه مصر أرضها الغالية من براثن الاحتلال الإسرائيلي، بعد صراع مرير وتضحيات ثمينة بُذلت من قبل أبطال جيشنا الباسل وشعبنا العظيم.

النائبة هناء أنيس رزق الله عبد الفتاح السيسي الشعب الجمهوري الفريق أسامة عسكر سيناء

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