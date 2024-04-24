الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"الجيل": ذكرى تحرير أرض سيناء المباركة عيد عزة وكرامة للشعب المصرى

عيد تحرير سيناء
عيد تحرير سيناء

قال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، إن ذكرى تحرير سيناء التي تصادف يوم 25 أبريل من كل عام، هي عيد عزة وكرامة للشعب المصري، والتي استعادت فيها مصر سيناء، تلك البقعة الطاهرة والذكية برائحة أرواح شهدائنا العطرة.

وأضاف هجرس في تصريحات له، أن هذا اليوم سيظل خالدًا في وجدان الشعب المصري الذي يحتفل فيه بانتصارات قواتنا المسلحة الباسلة، التي تقدم أرواحها فداء للوطن، مؤكدًا دفاع شعبنا الباسل وقواتنا عن تراب مصرنا الغالية بقيادة حكيمة ورشيدة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ذكرى تحرير أرض سيناء يوم خالد في وجدان الشعب المصري

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وشدد على أهمية المشروعات القومية والنهضة الحقيقية التي تنفذها القيادة السياسية داخل سيناء في مختلف المجالات، لإعادة إحيائها كجزء أصيل من تراب مصر الطاهر، موضحًا أن سيناء من أولويات أجندة الرئيس السيسي، وظهر ذلك مع توليه حكم البلاد من خلال خطة  التنمية المستدامة والشاملة التي  شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية ونستكملها خلال السنوات المقبلة ليكتمل حلم المصريين بالوصول للجمهورية.

وهنأ حسن هجرس الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وجميع ضباط وجنود القوات المسلحة، وجميع المصريين بحلول الذكرى الـ42 لتحرير سيناء.

الدكتور حسن هجرس ذكرى تحرير سيناء لبقعة الطاهرة الشعب المصري

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