الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

رئيس حزب الجيل يُشيد بجهود الحكومة المتواصلة لضبط الأسعار

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن هناك العديد من التحديات التى تواجه الدولة في الفترة الراهنة تتمثل فى الداخل المصرى في تخفيف معاناة الناس والسيطرة على الأسواق وجشع التجار، بمواجهة قانونية ودستورية مع قوى الاحتكار التي تحتكر سلع ومنتجات ضرورية لحياة الناس، مشيدًا بجهود الحكومة المتواصلة لضبط الأسعار وتفعيل مبادرة خفض الأسعار، وانتشار معارض أهلا رمضان ومبادرة كلنا واحد لتوفير كافة السلع باسعارها الحقيقية.

تثبيت سياسات تحقيق الاكتفاء الذاتي

وطالب "الشهابي"، في تصريحات خاصة "الدستور"، بضرورة تثبيت سياسات تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعة وتعميقها وتحويل مصر إلى مصنع عالمى وإنتاج كل مستلزمات الإنتاج ومدخلات الصناعة محليا من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلى أن هناك تحديات على المستوى الخارجي تتمثل في وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإفشال مخطط تصفية القضية الفلسطينية، الوصول إلى اتفاق مع إثيوبيا يضمن حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، وذلك باستخدام كل الوسائل التى تملكها الدولة.

ناجي الشهابي حزب الجيل أهمية ضبط الأسعار باستمرار ضبط الأسعار حملات ضبط الأسعار ضبط الأسعار في الأسواق

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