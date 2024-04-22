الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

الشعب الجمهورى: رؤية القيادة السياسية كلمة السر فى تطهير وتعمير سيناء

الشيخ أحمد سيف رويضي
الشيخ أحمد سيف رويضي

قال الشيخ أحمد سيف رويضي، أمين تنظيم حزب الشعب الجمهوري بمحافظة جنوب سيناء، إنّ رؤية القيادة السياسة لسيناء كانت كلمة السر وراء تطهيرها وتعميرها خلال السنوات الماضية، ومع اقتراب الاحتفال بعيد تحرير سيناء كان من الواجب تقديم الشكر للدولة وحرصها على استمرار البناء الاقتصادي لسيناء.

وأضاف أمين تنظيم الشعب الجمهوري بجنوب سيناء أنّ العمليات العسكرية التي قامت بها القوات المسلحة على مدار السنوات الماضية منها العملية الشاملة كانت سببًا في تطهير البؤر الإرهابية وتمهيد الأرض للبناء والتعمير، مشيرًا إلى أنّ القبائل السيناوية كان لها دور كبير أيضًا في تعمير سيناء، من خلال تعاونها مع القوات المسلحة، وكانت يد العون للدولة في الوصول إلى أماكن البؤر الإجرامية ودحر الإرهاب. 

وأشاد أمين تنظيم الشعب الجمهوري بما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ استراتيجية تنمية سيناء، إلى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل الأركان، يشمل تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، بهدف دعم المجتمع السيناوي على كل الأصعدة، وذلك بالتكاتف والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية في الدولة.

مشروع قانون التأمين الموحد

وعلى صعيد آخر، وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة أمس، والتي عقدت بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار الواردة فى مشروع قانون التأمين الموحد.

ويرسي مشروع القانون الجديد قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، من خلال تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد يعمل على معالجة الكثير من مشكلات التطبيق العملي، كما يستهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق استراتيجية الشمول التأميني، للوصول إلى الأطراف الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، مما يؤدي إلى تنشيط القطاع التأمينى وتعظيم مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي، كما يُسهم مشروع القانون المعروض في إدخال آليات التحول الرقمي وتقديم بعض أنواع الحماية للمواطنين، والتي لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية لبعض المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمحاسبين.

أولويات القيادة السياسية سيناء أمانة الشباب بحزب الشعب الجمهورى جنوب سيناء حزب الشعب الجمهوري

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يشيد بتوجيهات الرئيس لتنمية سيناء ويهنئ بالعيد الـ42 لتحريرها

الأكثر قراءة

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

خطوة مهمة لتعزيز الأمن الغذائى.. لجنة الأرز تُقدم حلولًا مبتكرة لزيادة الإنتاج وترشيد استهلاك المياه

دفاع المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال: حكم الإعدام باطل

عاجل.. التموين تحدد سعر كيلو السكر الحر

"ركبت عربيتها للآخرة".. أسرار اللحظات الأخيرة في حياة التيك توكر إسراء روكا (فيديو جراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال