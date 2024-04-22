الشعب الجمهورى: رؤية القيادة السياسية كلمة السر فى تطهير وتعمير سيناء

قال الشيخ أحمد سيف رويضي، أمين تنظيم حزب الشعب الجمهوري بمحافظة جنوب سيناء، إنّ رؤية القيادة السياسة لسيناء كانت كلمة السر وراء تطهيرها وتعميرها خلال السنوات الماضية، ومع اقتراب الاحتفال بعيد تحرير سيناء كان من الواجب تقديم الشكر للدولة وحرصها على استمرار البناء الاقتصادي لسيناء.

وأضاف أمين تنظيم الشعب الجمهوري بجنوب سيناء أنّ العمليات العسكرية التي قامت بها القوات المسلحة على مدار السنوات الماضية منها العملية الشاملة كانت سببًا في تطهير البؤر الإرهابية وتمهيد الأرض للبناء والتعمير، مشيرًا إلى أنّ القبائل السيناوية كان لها دور كبير أيضًا في تعمير سيناء، من خلال تعاونها مع القوات المسلحة، وكانت يد العون للدولة في الوصول إلى أماكن البؤر الإجرامية ودحر الإرهاب.

وأشاد أمين تنظيم الشعب الجمهوري بما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ استراتيجية تنمية سيناء، إلى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل الأركان، يشمل تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، بهدف دعم المجتمع السيناوي على كل الأصعدة، وذلك بالتكاتف والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية في الدولة.

مشروع قانون التأمين الموحد

وعلى صعيد آخر، وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة أمس، والتي عقدت بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار الواردة فى مشروع قانون التأمين الموحد.

ويرسي مشروع القانون الجديد قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، من خلال تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد يعمل على معالجة الكثير من مشكلات التطبيق العملي، كما يستهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق استراتيجية الشمول التأميني، للوصول إلى الأطراف الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، مما يؤدي إلى تنشيط القطاع التأمينى وتعظيم مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي، كما يُسهم مشروع القانون المعروض في إدخال آليات التحول الرقمي وتقديم بعض أنواع الحماية للمواطنين، والتي لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية لبعض المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمحاسبين.