الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى: توجيهات رئاسية بخفض أسعار السلع الأساسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين

شحاتة أبو زيد
شحاتة أبو زيد

أكد النائب شحاتة أبوزيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، وجود تحركات جادة من الحكومة، وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لخفض أسعار السلع الأساسية وإحساس المواطن بها، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في أسعار السلع.

وقال النائب شحاتة أبوزيد، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن هناك توجيهات رئاسية بخفض الأسعار ومواصلة التعاون المكثف مع القطاع الخاص في إطار «مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية»، وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ بهدف التخفيف من أعباء المواطنين.

مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية

وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب أن الحكومة المصرية اتخذت خلال الأشهر الماضية العديد من الإجراءات لضبط الأسواق، وفرض رقابة على التجار لضمان توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي أكد أكثر من مرة ضرورة توفير السلع الغذائية للمواطنين.

وطالب النائب شحاتة أبوزيد الحكومة بتشديد الرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق والمخابز، للتأكد من خفض الأسعار، حتى يشعر المواطن بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لخفض الأسعار، موضحًا أن تحركات الحكومة لخفض الأسعار تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلسته العامة اليوم الثلاثاء، وذلك للاستماع للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، حيث من المقرر أن يلقي وزير المالية محمد معيط أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.

كما تشهد الجلسة اليوم، عرضًا من بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/ 2025.

وجاءت الأرقام الخاصة بالموازنة العامة للدولة 24 /25 لتؤكد أن هناك زيادة متوقعة فى الإيرادات، حيث رفعت توقعات الإيرادات إلى 5.2 تريليون جنيه، وجاء نصيب الضرائب من هذه الإيرادات مرتفعًا، إذ تتوقع الموازنة زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية لتصل إلى 2.2 تريليون جنيه مقابل 1.5 تريليون العام المالي الحالي، وتبلغ نسبة الإيرادات الضريبية إلى جملة الإيرادات العامة وفقًا لمفهوم الموازنة العامة للدولة 77%، بينما بلغت النسبة وفقًا لمفهوم موازنة الحكومة العامة 38.2%.

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