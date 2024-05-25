أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم السبت 25-5-2024

تتصدر صيغ دعاء الفجر.. أذكار الصباح اليوم السبت 25-5-2024 الموافق 17 من شهر ذي القعدة 1445 محركات البحث العالمية، وذلك مع اقتراب موسم الحج ورغبة الملايين من المسلمين في إحياء ساعات الليل المتأخرة لطلب الرزق والفرج والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية.

دعاء الفجر مكتوب اليوم السبت 25-5-2024

نعرض للقراء صيغ دعاء الفجر مكتوب اليوم السبت 25-5-2024 الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية والشفاء والتوفيق في كافة أمور الدنيا، والتي جاءت كما يلي:

"اللهم إني أسألك ستر العيوب وتفريج الهموم وتيسير الأمور.. اللهم إني أسألك العافية لأجسامنا.. والبركة في أرزقنا.. ورحمة من عندك تغنينا عن سائر عبادك.. اللهم أبعد عنا أذى الدنيا وحيرة النفس وحزن الليل وبكاء القلب.. وموت الضمير.. وسوء الخاتمة".

"اللهم أنت المعطي لمن دعاك.. يا من تراني ولا أراك.. وترزقني ولا أبلغ ثناك.. اجعل لنا من كل دعوة إجابة.. وبلغنا رضاك.. اللهم إني وليتك أمري.. فأعوذ بك من سوء حظي.. وضيق صدري.. وفراغ صبري.. واجعلني يارب ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته.. اللهم اجعل فرجا لكل صابر وشفاء لكل مريض".

"اللهم إني أسألك غفران الذنوب والمعاصي.. وستر العيوب.. وتفريج الهموم وتيسير الأمور.. وبركة وسعة في أرزقنا.. ورحمة من عندك تغنينا عن من سواك.. اللهم إني أسألك أن تسوق إلينا من الرزق ما يغنينا وتنزل علينا من البركة ما يكفينا".



أذكار الصباح اليوم السبت 25-5-2024

"اللهم إني أصبحت أشهدك حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله.. ولا إله إلا أنت.. وأن محمد عبدك ورسولك.. اللهم عافني في بدني وعافني في بصري وعافني في سمعي.. لا إله إلا أنت.. اللهم إني أعوذ بك من الكفر وأعوذ بك من الكسل وسوء الخاتمة".

"اللهم أصبحنا وأصبح الملك لك.. والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له.. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.. ربي أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده واعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده.. وأعوذ بك من الكسل والخمول وتشتت الذهن".