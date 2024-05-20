مع بدء شهر ذو القعدة وقرب موعد عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفات يحرص المسلمون على معرفة أدعية مستجابة وأذكار الصباح اليوم الإثنين 20-5-2024 عبر جوجل، حرصا منهم على تكرار الأدعية بشكل يومي.

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الإثنين 20-5-2024

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير دعاء الفجر وأذكار الصباح، وبعض من الأدعية المستجابة.

دعاء الفجر مكتوب

في فجر هذا اليوم نسائلك يا رب أن ترزقنا بعد الضيق فرج وأن تجعل لنا من كل هم مخرج.

اللهم سخر لي جميع خلقك، كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألِن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.

أذكار الصباح اليوم

بسم الله السميع العليم اللهم أحفظني بما تحفظ به عبادك الصالحين وأجهله يوم مبارك بفضلك وكرمك يا أرحم الرحمين.

اللهم إني وضعت نفسي في حفظك وفي رعايتك اللهم أحفظني من كل سوء.

اللهم أنت ربي لا إلاه إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت اللهم أغفر لي وارحمني وعافني وأعف عني في صباحي وفي مسائي، واجعلني من اللذين تنظر إليهم نظرة الرضا.

اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بوجهِكَ الكريمِ، وكلماتِكَ التامةِ من شرِّ ما أنتَ آخذٌ بناصيتِهِ، اللَّهمَّ أنتَ تكشفُ المغرمَ والمأثمَ، اللَّهمَّ لا يهزمُ جندُكَ، ولا يخلفُ وعدُكَ، ولا ينفعُ ذا الجدِّ منكَ الجدُّ، سبحانَكَ اللَّهمَّ وبحمدِكَ.

دعاء للمتوفين

«اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ».

دعاء لجدتي المتوفية

اللهم ارحم جدتي برحمتك الواسعة واجعل لها في قبرها فرحةً مسرورة وتجعل لها فيه الضياء والنور والفسحة والسرور من يومنا هذا إلى يوم النشور يا أرحم الراحمين.

دعاء فكً الكرب والهم للغير

اللهم يا فاطر السماوات والأرض ويا عالم الغيب والشهادة، أسألك اللهم أن تشرح صدري وتغفر ذنبي، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله مالك الملك وأنك على كل شيء قدير، أن تفرج الهموم والكروب، وأن تنشر السعادة في قلوبنا يا أرحم الراحمين.

دعاء دخول الامتحان

«ربّ اشرح لى صدري، ويسّر لى أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، باسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إن شئت تجعل الصعب سهلا يا أرحم الراحمين».

دعاء ختم القرآن

اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرادا غير مخز ولا فاضح، اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني وحقق أمنياتي وارفع درجاتي، وتقبل صلاتي واغفر لي خطيئاتي، وأسألك العلا من الجنة، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم أحسن عاقبتنا في الآمور كلها وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة.

دعاء دخول المسجد

ولقد ورد في السنة النبوية العديد من الصيغ الخاصة بدعاء دخول المسجد وخروجه:

عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت:

“كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذا دخلَ المسجِدَ يقولُ بِسمِ اللَّهِ والسَّلامُ علَى رسولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغفِر لي ذُنوبي وافتَح لي أبوابَ رحمتِكَ وإذا خرجَ قالَ بسمِ اللَّهِ والسَّلامُ على رسولِ اللَّهِ اللَّهمَّ اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبوابَ فضلِك” [المحدث: الألباني- صحيح ابن ماجة].