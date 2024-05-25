السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القنوات المفتوحة الناقلة نهائى دورى أبطال إفريقيا 2024

الأهلي والترجي
الأهلي والترجي

يترقب عشاق النادي الأهلي مباراة الفريق المرتقبة أمام الترجي التونسي المقرر إقامتها، مساء السبت في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي في الثامنة مساء السبت على ستاد القاهرة الدولي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

و يأمل الأهلي في تحقيق الفوز على الترجي التونسي بعدما تعادل بدون أهداف في مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي في "رادس"؛ من أجل التتويج باللقب الثاني عشر في تاريخه.

 

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس، إذاعة مباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك عبر القناة الأرضية الخاصة بها.

 

ويُمكن التقاط القناة المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي، عبر التردد الأرضي التالي:

التردد الرقمي الأرضي، UHF32.

التردد التماثلي الأرضي، UHF9.

 

موعد مباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الأهلي والترجي التونسي في تمام الساعة الثامنة مساء السبت بتوقيت القاهرة، وستُبث المباراة أيضًا عبر قناة بي إن سبورتس HD6.

 

وسيُعلق على المباراة كلًا من: علي محمد علي وعصام الشوالي عبر قناتين صوتيتين.

الأهلى يسعى لخطف «الأميرة السمراء» على حساب الترجى

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

من المقرر بث مباراة النهائي بين الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 على قنوات "بين سبورتس" القطرية، حيث تمتلك حقوق بث مباريات البطولة وبالتحديد يمكن للمشجعين متابعة المباراة على شاشة beIN SPORTS HD 6. 

 

نهائي دوري أبطال إفريقيا 

وتعتبر مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 عربيا خالصا للمرة الثامنة عشرة في تاريخ البطولة، والثالثة على التوالي، حيث صعد الأهلي والوداد المغربي إلى نهائي البطولة في آخر نسختين. 

 

وتجدر الإشارة إلى أن الأهلي والترجي سبق وأن تقابلا في نهائي دوري الأبطال في عامي 2012 و2018، حيث تمكن الأهلي من التتويج باللقب في الأولى وفي الثانية عام 2018 خسر اللقب رغم فوزه بنتيجة 3-1 في الإسكندرية، وهزم في رادس بثلاثة أهداف نظيفة.

 

اقرأ أيضا

موعد مباراة الاهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 بالقاهرة

الاهلى الأهلي أمام الترجي دورى ابطال افريقيا الترجي التونسي القنوات المفتوحة الناقلة نهائي دوري أبطال إفريقيا

مواد متعلقة

الأهلى يسعى لخطف «الأميرة السمراء» على حساب الترجى

الخطيب يتابع مران الأهلى الأخير قبل مباراة الترجى (صور)

الأكثر قراءة

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

استعلم الآن.. نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي محافظة القاهرة

عاجل.. إعلام إسرائيلى: مصادر أمنية رفيعة المستوى تتحدث عن استعداد مجلس الحرب لوقف إطلاق النار بغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

منى رجب

مصر تجدد التحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ماجد حبته

اعتراف الثلاثى الأوروبى

نيرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

صور

صلاة الجنازة على شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بـ6 أكتوبر

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة اليوم التالى.. معضلة مستقبل غزة بعد الحرب تضع إسرائيل فى موقف صعب

اليوم 231 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف مدفعى وجوى لمنازل وتجمعات الفلسطينيين

الخناق يضيق على إسرائيل.. قراران منتظران من "العدل" و"الجنائية" الدوليتين