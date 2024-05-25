القنوات المفتوحة الناقلة نهائى دورى أبطال إفريقيا 2024

يترقب عشاق النادي الأهلي مباراة الفريق المرتقبة أمام الترجي التونسي المقرر إقامتها، مساء السبت في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي في الثامنة مساء السبت على ستاد القاهرة الدولي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

و يأمل الأهلي في تحقيق الفوز على الترجي التونسي بعدما تعادل بدون أهداف في مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي في "رادس"؛ من أجل التتويج باللقب الثاني عشر في تاريخه.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس، إذاعة مباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك عبر القناة الأرضية الخاصة بها.

ويُمكن التقاط القناة المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي، عبر التردد الأرضي التالي:

التردد الرقمي الأرضي، UHF32.

التردد التماثلي الأرضي، UHF9.

موعد مباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الأهلي والترجي التونسي في تمام الساعة الثامنة مساء السبت بتوقيت القاهرة، وستُبث المباراة أيضًا عبر قناة بي إن سبورتس HD6.

وسيُعلق على المباراة كلًا من: علي محمد علي وعصام الشوالي عبر قناتين صوتيتين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

من المقرر بث مباراة النهائي بين الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 على قنوات "بين سبورتس" القطرية، حيث تمتلك حقوق بث مباريات البطولة وبالتحديد يمكن للمشجعين متابعة المباراة على شاشة beIN SPORTS HD 6.

نهائي دوري أبطال إفريقيا

وتعتبر مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 عربيا خالصا للمرة الثامنة عشرة في تاريخ البطولة، والثالثة على التوالي، حيث صعد الأهلي والوداد المغربي إلى نهائي البطولة في آخر نسختين.

وتجدر الإشارة إلى أن الأهلي والترجي سبق وأن تقابلا في نهائي دوري الأبطال في عامي 2012 و2018، حيث تمكن الأهلي من التتويج باللقب في الأولى وفي الثانية عام 2018 خسر اللقب رغم فوزه بنتيجة 3-1 في الإسكندرية، وهزم في رادس بثلاثة أهداف نظيفة.