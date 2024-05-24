الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخطيب يتابع مران الأهلي الأخير قبل مباراة الترجي (صور)

الخطيب يتابع مران
الخطيب يتابع مران الأهلي الختامي قبل مواجهة الترجي

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على حضور المران الختامي للمارد الأحمر استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  استعداداته للمواجهة المرتقبة التي ستقام في الثامنة مساء غدًا السبت على ستاد القاهرة الدوري.

وبدأ لاعبو الأهلي المران بقراءة الفاتحة، وتعاهدوا على بذل أقصى جهد في المباراة، أعقبها خوض تدريبات بدنية قادها أندرياس أندويا مخطط الأحمال.

كما خاض حراس المرمى محمد الشناوي ومصطفى مخلوف تدريبات قوية تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى.

وتم خلال الاجتماع الفني الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر، على أن يرتدي نادي الترجي طاقمًا من اللون الأزرق وحارس المرمى زيًّا من اللون الذهبي.

كما تم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة، والنزول لإجراء عمليات الإحماء وغيرها من الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الترجي غدًا السبت، في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الاهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024

وعن معرفة موعد مباراة الاهلي والترجي في اياب نهائي دوري أبطال إفريقيا فمن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره فريق الترجي التونسي في مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024، وذلك على استاد القاهرة الدولي، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير لدعم المارد الأحمر في سعيهم لحصد النجمة الثانية عشرة لهذه البطولة المرموقة.

تأتي هذه المباراة بعد مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب رادس في تونس، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز والتتويج باللقب في المباراة التي تقام في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية في السبت الموافق 25 مايو الجاري.

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