وليد جاب الله لـ"الشاهد": القدرة على سداد الدين شىء فى غاية الأهمية

قال الدكتور وليد جاب الله، إن العلاقات المصرية الفرنسية، ودعم فرنسا لمصر في كل المجالات يرجع لسبب أن فرنسا لها الكثير من العقود لدى مصر.

وأضاف وليد جاب الله، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة “extra news”، أن التشابكات التجارية مع أمريكا والصين وكل دول العالم هو شيء في غاية الأهمية، لافتًا إلى أن حرص هذه الدول على دعم مصر من خلال مؤسساتها وكذلك في التفاوض إذا تم إجادة استخدامه شيءفي غاية الأهمية.

وأوضح أن ارتفاع حجم الدين لدى الأمريكان في زمن وجيز من 22 تريليون دولار إلى ما يجاوز 34 تريليون لم تتسبب في إيقافهم، لافتا إلى أن اليابان في فترة من الفترات تجاوز حجم الدين لديها الـ 120% و150% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تتجاوز إيطاليا الـ 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن الدين ليس مشكلة في حد ذاته وإنما القدرة في سداد هذا الدين.