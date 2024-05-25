السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وليد جاب الله لـ"الشاهد": القدرة على سداد الدين شىء فى غاية الأهمية

وليد جاب الله
وليد جاب الله

قال الدكتور وليد جاب الله، إن العلاقات المصرية الفرنسية، ودعم فرنسا لمصر في كل المجالات يرجع لسبب أن فرنسا لها الكثير من العقود لدى مصر. 

وأضاف وليد جاب الله، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة “extra news”، أن التشابكات التجارية مع أمريكا والصين  وكل دول العالم هو شيء في غاية الأهمية، لافتًا إلى أن حرص هذه الدول على دعم مصر من خلال مؤسساتها وكذلك في التفاوض إذا تم إجادة استخدامه شيءفي غاية  الأهمية. 

وأوضح أن ارتفاع حجم الدين لدى الأمريكان في زمن وجيز من 22 تريليون دولار إلى ما يجاوز 34 تريليون لم تتسبب في إيقافهم، لافتا إلى أن اليابان في فترة من الفترات تجاوز حجم الدين لديها الـ 120% و150% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تتجاوز إيطاليا الـ 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن الدين ليس مشكلة في حد ذاته وإنما القدرة في سداد هذا الدين. 

وليد جاب الله خبير اقتصادي برنامج الشاهد

الأكثر قراءة

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

عاجل.. إعلام إسرائيلى: مصادر أمنية رفيعة المستوى تتحدث عن استعداد مجلس الحرب لوقف إطلاق النار بغزة

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

عاجل.. بعد تصاعد التوتر مع الهند.. الصين تضاعف نشر مقاتلات "J-20" لمواجهة Rafale

عاجل.. 100 شاحنة مساعدات وصلت غزة عبر الرصيف الأمريكى

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

منى رجب

مصر تجدد التحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ماجد حبته

اعتراف الثلاثى الأوروبى

نيرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

صور

صلاة الجنازة على شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بـ6 أكتوبر

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة اليوم التالى.. معضلة مستقبل غزة بعد الحرب تضع إسرائيل فى موقف صعب

اليوم 231 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف مدفعى وجوى لمنازل وتجمعات الفلسطينيين

الخناق يضيق على إسرائيل.. قراران منتظران من "العدل" و"الجنائية" الدوليتين