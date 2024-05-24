نقيب الموسيقيين: حققنا 158 مليون جنيه إيرادات خلال 15 شهرًا

أعلن الفنان مصطفى كامل النقيب العام للمهن الموسيقية، عن تحقيق النقابة لإيرادات بلغت 227 مليون جنيه خلال عام و7 أشهر من توليه منصب النقيب.

وأشار "كامل" إلى أنه تسلم النقابة والإيرادات 69 مليون جنيه فقط، بينما حقق هو ومجلسه الحالي في فترة عام ونصف فقط مبلغ 158 مليون جنيه ليصبح الإجمالي 227 مليون في طفرة غير مسبوقة على مستوى تحقيق الدخول المالية للنقابة.

جدير بالذكر أن قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، تأييد براءة الفنان مصطفى كامل، في اتهامه بسب وقذف سكرتير نقابة الموسيقيين السابق، وكانت قضت محكمة جنح اقتصادية القاهرة، ببراءة الفنان مصطفي كامل في اتهامه بسب وقذف سكرتير نقابة الموسيقيين السابق، في القضية رقم 165 لسنة 2024 جنح اقتصادية.

كان سكرتير نقابة الموسيقيين السابق، قد اتهم مصطفى كامل بالسب والقذف وأقام دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية في القاهرة التي قضت بعد نظر الدعوى ببراءة مصطفى كامل مما هو منسوب إليه.