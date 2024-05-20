على هامش فعاليات كان.. صبا مبارك في حلقة نقاشية عن سينما الأردن (صور)

عقدت اليوم حلقة نقاشية للفنانة صبا مبارك على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ77 للحديث عن سينما الأردن وتسليط الضوء على الصناعة السينمائية في الأردن كنموذج ملهم لاستدامة نمو الصناعة واحتفالاً بصناع السينما في الإنتاج والإخراج والتمثيل.

وشاركت “صبا” صور لها من الندوة الحوارية، عبر حسابها الرسمي على انستجرام، معربة عن سعادتها الشديدة للمشاركة ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، وتسليط الضوء على الصناعة السينمائية في الأردن.

شارك في الجلسة كل من مهند البكري المدير العام للهيئة الملكية الأردنية للأفلام والمنتجة الأردنية رولا ناصر، والمخرج الأردني باسل غندور، والمنتجة المصرية شاهيناز العقاد والمنتج الدنماركي جاكوب جاريك. وتناقش الحلقة كيف تحولت صناعة السينما الأردنية إلى نموذج عالمي لكيفية بناء بنية تحتية محلية لسرد القصص ولتحقيق نجاح مستدام على المدى الطويل. وأدار الحلقة نيك فيفاريلي من مجلة فارايتي.