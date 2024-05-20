الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز

على هامش فعاليات كان.. صبا مبارك في حلقة نقاشية عن سينما الأردن (صور)

صبا مبارك من الحدث
صبا مبارك من الحدث

عقدت اليوم حلقة نقاشية للفنانة صبا مبارك على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ77 للحديث عن سينما الأردن وتسليط الضوء على الصناعة السينمائية في الأردن كنموذج ملهم لاستدامة نمو الصناعة واحتفالاً بصناع السينما في الإنتاج والإخراج والتمثيل.

وشاركت “صبا” صور لها من الندوة الحوارية، عبر حسابها الرسمي على انستجرام، معربة عن سعادتها الشديدة للمشاركة ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، وتسليط الضوء على الصناعة السينمائية في الأردن.

شارك في الجلسة كل من مهند البكري المدير العام للهيئة الملكية الأردنية للأفلام والمنتجة الأردنية رولا ناصر، والمخرج الأردني باسل غندور، والمنتجة المصرية شاهيناز العقاد والمنتج الدنماركي جاكوب جاريك. وتناقش الحلقة كيف تحولت صناعة السينما الأردنية إلى نموذج عالمي لكيفية بناء بنية تحتية محلية لسرد القصص ولتحقيق نجاح مستدام على المدى الطويل. وأدار الحلقة نيك فيفاريلي من مجلة فارايتي.

حلقة نقاشية للفنانة صبا مبارك على هامش فاعليات مهرجان كان مهرجان كان السينمائي الدولي مهرجان كان السينمائي صبا مبارك كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77

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