صبا مبارك تتحدث عن شخصية "يمنى" فى مسلسل "لحظة غضب" (فيديو)

أكدت الفنانة صبا مبارك، أن شخصية "يمنى" التي أدت دورها في مسلسل "لحظة غضب" تحمل مكانة خاصة في قلبها، وعبرت عن تعاطفها الكبير مع هذه الشخصية، رغم أحداثها المعقدة.

ووصفت "مبارك" خلال لقائها مع برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية "ON"، شخصية "يمنى" بأنها تجسد براءة غير عادية، وعلى الرغم من مظهرها البسيط، إلا أنها تحمل ذكاءً مخفيًا وقدرة على التصرف في مواقف متعددة، مؤكدة أنها ليست مجرد شخصية غير ذكية، بالعكس، تمتلك طبقات عميقة من الذكاء، وتستطيع التصرف ببراعة في سياقات مختلفة.

وأشارت مبارك إلى أن "يمنى" لم تحصل على الفرصة المناسبة للتألق والحصول على حقوقها، وقد يكون هذا هو السبب وراء تعقيد مسارها وتفاصيل حياتها.