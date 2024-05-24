الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هنا الزاهد تتألق بإطلالة جذابة فى مهرجان كان السينمائى الدولى

هنا الزاهد
هنا الزاهد

تألقت الفنانة هنا الزاهد بإطلالة جذابة بفستان كاجوال من خلال حضورها مهرجان كان السينمائي الدولي المقام حاليا في فرنسا ويقام حفل ختامه يوم 25 مايو المقبل.

وشاركت “هنا” إطلالتها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وانهالت التعاليقات عليها المشيدة بظهورها وتألقها بشكل دائم.

من جهة أخرى، حظي الفيلم الصومالي The Village Next to Paradise للمخرج مو هاراوي بشعبية واسعة النطاق وعروض مزدحمة في الدورة السابعة والسبعين لمهرجان كان السينمائي الممتدة من 14 إلى 25 مايو، حيث أقيم عرضه العالمي الأول في قسم "نظرة ما" بالمهرجان بحضور الممثلين وطاقم العمل.

ومع الضجيج المحيط بالفيلم، توافد كبار الشخصيات والمشاهير والنقاد والشخصيات الإعلامية الدولية لمشاهدة الفيلم الذي طال انتظاره، حيث أشاد الجمهور العام بالفيلم ومخرجه، وحظي كلاهما بحفاوة بالغة بعد انتهاء العرض الأول.

كما حضر العرض الأول ضيوف مميزون وأصدقاء لطاقم العمل، مثل ريم العدل، مصممة الأزياء الأكثر إنتاجًا وتميزًا في الشرق الأوسط؛ ومدير التصوير عبدالسلام موسى؛ والمنتجان أمجد أبوالعلاء ومحمد العمدة الذين يقفون وراء الفيلم الشهير والفائز بجائزة الحرية بمهرجان كان العام الماضي، وداعًا جوليا.

الدورة السابعة والسبعين لمهرجان كان السينمائي هنا الزاهد الفنانة هنا الزاهد كان مهرجان كان السينمائي مهرجان كان

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