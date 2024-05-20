بعد عصام صاصا.. عباس أبوالحسن فى مأزق بعد دهسه سيدتين

أثار الفنان عباس أبوالحسن ضجّة واسعة فور تداول خبر دهسه سيدتين بسيارته في منطقة الشيخ زايد منذ قليل، وجار الآن التحقيقات في الأمر والسبب في الحادث.

وتم التحفظ على عباس أبوالحسن بعد إلقاء القبض عليه ونقل السيدتين إلى المستشفى لفحصهما، مما جعل الفنان في مأزق، خاصة إذا كانت إصابتهما خطيرة، فيجعل موقفه أصعب في القضية التي تحررت ضده.

ولم يكن حادث عباس أبوالحسن الأول للفنانين، ففي الأيام الماضية أثار مطرب المهرجانات الشعبية عصام صاصا جدلًا كبيرًا بعد تسببه في وفاة رجل بعد دهسه بسيارته، فتم التحفظ عليه وإجراء تحاليل طبية لمعرفة إذا كان تحت تأثير المخدرات أثناء القيادة، وهو ما جعل موقفه أصعب بعد ظهور إيجابية التحاليل.

وظلت القضية مفتوحة بعد إعلان محامي المتوفي شروط التصالح والتي وصفها بالديّة الشرعية، قائلًا:"سنتصالح مع صاصا في حالة دفعه للديَّة الشرعية التي تقدر بـ100 جمل أو 200 من البقر أو ألف درهم دهب أو ما يعادلها من العملة المحلية، لافتًا إلى أن قيمة الديَّة الشرعية بالعملة المصرية هى 10 ملايين جنيه مصري.