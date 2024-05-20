سمير غانم.. النجومية لا تمنعه من إنسانيته وسر ملابسه ذات الطابع الهندي

تحل اليوم ذكرى وفاة نجم الكوميديا الراحل سمير غانم، الذي ترك أثر طيب بين جمهوره بالوطن العربي أجمع، كما ترك رصيد فني كبير في السينما والتلفزيون والمسرح.

ويعد من أحد رواد الفن المصري والعربي، الذي عشقه ملايين الجمهور نظرًا لخفة ظله واخلاقه الحميدة، ولقب بعدة ألقاب منها واميزها “ملك الكوميديا”، و“سمورة” بسبب فوازير “فطوطة وسمورة” التاي حققت نجاح قياسي وقت عرضها بموسم رمضان منذ عام 1982.

أفلام تجارية من أجل مواقف إنساينة

واتسم “سمورة” بصفاته الحميدة التي تسيطر عليها الاحترام والتواضع والحب للجميع، فلم تمنعه شهرته ونجوميته من التحلي بالإنسانية، وخير دليل على هذا الأمر مواقفه الانسانية مع أصدقاؤه والمقربون له ومن تلك المواقف تقديمه لعدد من الأفلام وصفها النقاد وقتها بـ“التجارية” مبررين نقدهم بأنها لا تليق بمسيرة نجم كبير بحجم سمير غانم، إلا أنه غضب من هذا الانتقاد في إحدى لقاءاته التلفزيونية وتحديدًا مع الإعلامية صفاء أبو السعود، ولام على النقاد بسبب اتهامهم له دون معرفة ما وراء هذا القرار، وهو أنه كان يشارك في حالات فشل كلوي لمساعدتهم ماديًا لتلقي العلاج، رافضًا وصف الأفلام بـ “المقاولات” فالعمل السينمائي ينتجه صناعه بغرض المكسب قائلًا في لقاؤه التلفزيوني: “طب ما طبيعي ان المنتج بيعمل فيلم عشان يكسن هل انا بقى عشان عاوز أكسب ابقى مقاول؟”

وكان سمير غانم يحب كل أصدقاؤه على حد سواء، ولم يستسهل خفة ظله بأن يجعلها من أجل السخرية من الممثل الذي يقف أمامه، بل رفض وبشدة مبدأ السخرية أو الضرب حتى وإن كان في السياق الدرامي، وعلى الرغم من تتطلب بعض المشاهد في كثير من ا لأحيان أن يضرب ضمن الأحداث، إله أنه يفعلها بطريقة الأفلام “دون لمس” ويحرص بشدة أن لا يتسبب في أذية أصدقاؤه وكل من يعرفهم وتعاون معهم.

سر ملابس سمير غانم الغريبة

ويتميز “ملك الكوميديا” بأسلوبه الخاص سواء التمثيل أو الحياة عمومًا، فكان يحرص على الاهتمام بأدق التفاصيل، ويرتدي ملابس مختلفة تتسم بالغرابة وتطغى عليها الطابع الهندي، وذلك بسبب حبه الشديد للإطلالة الهندية، فكان صرح خلال لقاء تلفزيوني له بأنه يريد أن يقيم محال خاص الملابس الهندية في حين اعتزاله الفن لحبه الشديد لها.

ولم يتوقف الأمر على ملابسه فقط، فكان أيضًا يحرص على ارتداء نظارات ملونة على حسب ألوان ملابسه، ودائمًا ما كانت تلفت الأنظار، ما بين السوداء والبني والزرقاء وكان يمتلك ما يصل لـ250 نظارة حسبما صرح في إحدى لقاءاته التلفزيونية، حيث خصص ركنة خاصة بغرفته مليئة باكسسوراته المميزة والشعر المستعار مما جعل له طابع خاص به دائمًا ابدا.