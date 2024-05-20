الإثنين 20 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التفاصيل الكاملة لدهس سيدتين وإصابة عباس أبوالحسن بحادث سير

عباس ابو الحسن
عباس ابو الحسن

تعرض الفنان عباس أبوالحسن لحادث سير أثناء قيادة سيارته، أسفر عن دهسه لسيدتين وإصابتهما أثناء عبورهما الطريق بمنطقة الشيخ زايد.

تم إلقاء القبض على أبوالحسن والتحفظ عليه في أحد مستشفيات الشيخ زايد لإجراء الفحوصات الطبية بسبب إصابته هو الآخر نتيجة الحادث، وتجرى حاليًا، تحقيقات النيابة لمعرفة تفاصيل الحادث وتفريغ الكاميرات المجاورة للمنطقة بمعرفة المتسبب الحقيقي.

وبعد الفحص، تبين إصابة عباس أبوالحسن بقطع بالوتر في القدم اليمنى، إضافة إلى إصابة الضحيتين بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

تحقيقات حادث دهس عباس أبوالحسن لسيدتين 

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحقيقات ويستمعون لأقوال شهود عيان لكشف ملابس حادث اصطدامه بسيدتين أثناء قيادة سيارته بالشيخ زايد، كما تم تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث.

وأكد أبوالحسن خلال التحقيق أنه لم يقصد الاصطدام بالسيدتين وفوجئ بهما أمامه، ولم يتمكن من سرعة التحكم بالسيارة والضغط على مكابحها، ما أدى إلى وقوع الحادث.

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