الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عائشة بن أحمد تكشف سبب هروبها من الزواج

عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد

كشفت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد سبب عزوفها عن الزواج حتى الآن، موضحة أنها جبانة للغاية في كل ما يتعلق بالعلاقات العاطفية.

وأضافت “عائشة” خلال حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة ON، أنها تتهرب من الارتباط خوفًا من احتمالية جرح مشاعرها، قائلة: "أنا ست جبانة في الحب، وبهرب لما بحس إن ممكن أنهزم.. ممكن أحارب لأجل أي شيء إلا الحب".

تابعت: "أنا بمشي عشان أحمي نفسي قبل ما تحصل كارثة.. مش عاوزه أتعب.. أول ما أحس إن الدنيا مش هتظبط أو هتوجع بمشي.. بخاف على نفسي ومشاعري أوي، بس في حياتي العادية شجاعة".

وعن سبب هروبها وإمكانية مقاومتها لهذا الشعور، قالت عائشة بن أحمد: "بهرب خوفًا من إني أتوجع أو تحصل لي حاجة أو خيبة أمل أو هو يؤذيني.. مبديش فرصة أصلا للشخص اللي قدامي.. وحكمت على علاقات كتير بالفشل من قبل ما أدخلها".

واختتمت حديثها قائلة: "أنا ست جبانة وبخاف على نفسي زيادة عن اللزوم.. حتى الآن مقابلتش اللي يقدر يكسر الخوف ده عندي.. معنديش تروما بس أنا جبانة أوي في الارتباط".

عائشة بن أحمد قناة on منى الشاذلي معكم معكم منى الشاذلي عائشة

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