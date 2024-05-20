الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على شخصيات فيلم "تاني تاني" قبل انطلاقه في دور العرض (صور)

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

ينطلق فيلم "تاني تاني" للنجوم غادة عبد الرازق وأحمد آدم وبيومي فؤاد في دور العرض، بعد غدٍ الأربعاء، ليكون أول أفلام موسم الصيف السينمائي، ويقدم الفيلم حدوتة كوميدية مختلفة بتوليفه من النجوم الذين يظهرون بأدوار مختلفة ومغايرة تماماُ عن التي اعتاد الجمهور على مشاهدتهم فيها.

 

وقبل انطلاق فيلم "تاني تانى" في السينمات، نكشف عن شخصيات الفيلم وطبيعة أدوارهم حيث تظهر غادة عبد الرازق بشخصية "هدي" حيث تظهر غادة عبد الرازق بشخصية "هدى" موظفة بنك وهى أرملة ولها إبنة أما أحمد آدم فيجسد دور زكى (زيكو) وهو أرمل ويعمل في البورصة، فيما يلعب بيومى فؤاد شخصية لبيب (بيبو) الذى يعمل رجل أعمال ويعود إلى مصر بعد إنفصاله عن زوجته الأمريكية.

ويشارك "تاني تاني" أيضًا محمود حافظ خلال أحداث الفيلم بدور عادل وهو شقيق هدي (غادة عبد الرازق) الذى يدخل في صراعات كوميدية مع زيكو وبيو، فيما تجسد ثراء جبيل شخصة هدير إبنتها المخطوبة، وتشهد أحداث الفيلم العديد من المواقف والمقارقات الكوميدية بين هذه الشخصيات

"تانى تانى" بطولة غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي.

شركة "فيردى" من الشركات التي إنتجت العديد من الأعمال الناجحة خلال السنوات الماضية سواء في الدراما أو السينما أو البرامج، ومن أبرز مسلسلاتها "كلبش" الجزء الأول، "حق ميت"، يوميات زوجة مفروسة أوي، وفيلم "200 جنيه"، كما قدمت الشركة مسرحيات تياترو مصر بداية من الموسم الأول وكذلك فوازير "مسلسليكو"، وعلى مستوى البرامج قدمت الشركة برامج "فؤش في المعسكر"، "هاني في الأدغال"، "هاني في الألغام" وغيرها من الإنتاجات.

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